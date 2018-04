RTL macht einen Themenmonat über Hartz IV

© RTL

Der Mai wird bei RTL ganz im Zeichen von Hartz IV stehen, der Sender hat nun einen entsprechenden Themenmonat angekündigt. In den Info-Sendungen von RTL sind unter anderem Selbstversuche und andere Reporter-Stücke zu sehen.



29.04.2018 - 10:11 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2018 - 10:11 Uhr

Mit Hartz-IV-Themen kann man gute Quoten erzielen, das zeigt nicht zuletzt RTL II mit seinen sehr erfolgreichen Sozialdokus. RTL hat nun unter dem Label "Leben mit Hartz IV" einen Themenmonat für den Mai angekündigt. Dazu versucht RTL-Reporterin Hanna Klouth einen Monat lang, mit dem Regelsatz von 416 Euro über die Runden zu kommen. Zudem schicken die RTL-News und -Magazinsendungen einen Reporter für Begegnungen mit Betroffenen quer durch Deutschland.

Berichtet werden soll regelmäßig in "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12", "Explosiv", "RTL Aktuell" und "RTL Nachtjournal". Auch die Vox-Nachrichten sollen das Thema immer mal wieder aufgreifen. Hanna Klouth sagt über ihren Selbstversuch: "Ich möchte unter möglichst realen äußeren Rahmenbedingungen dokumentieren, ob und wie ich es schaffe, einen Monat unter 416 Euro-Bedingungen zu leben. In dieser Zeit werde ich mich mit möglichst vielen Menschen in meiner vorübergehenden Nachbarschaft austauschen, die tatsächlich betroffen sind. Klar ist bei alldem: Ich bin eine Journalistin mit geregeltem Einkommen und will keine Hartz IV-Empfängerin spielen - das wäre anmaßend und respektlos gegenüber all denen, die Monat für Monat schauen müssen, wie sie mit dem Regelsatz über die Runden kommen." Vor elf Jahren hatte ein RTL-Reporter in Berlin-Marzahn schon einmal einen vergleichbaren Selbstversuch dokumentiert. Einige der damaligen Nachbarn sollen nun in den kommenden Wochen noch einmal zu Wort kommen und berichten, wie es ihnen seither mit und ohne Hartz IV ergangen ist. Bei RTL II hat man übrigens zuletzt ebenfalls eine Art Hartz-IV-Experiment angekündigt und schickt Fürst Heinz mit seiner Frau demnächst in eine Sozialwohnung, wo sie ebenfalls einen Monat lang von Hartz IV leben sollen (DWDL.de berichtete).

