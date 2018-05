Tele 5 wird strategischer Partner des Filmfest München

© Tele 5

Für die kommenden drei Jahre ist der Münchener Fernsehsender Tele 5 neuer Sponsor des Filmfest München. Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit sind Veranstaltungen mit Co-Branding sowie Sendefläche für das Festival im Tele 5-Programm geplant.



Die Zusammenarbeit entstand aus einem gemeinsamen Nenner: Der Affinität zum Film. Der Fernsehsender Tele 5, einst bekanntlich auch mit dem Claim „Wir lieben Kino“ unterwegs, wird neuer Sponsor des Filmfest München, das in diesem Jahr vom 28. Juni bis 7. Juli stattfindet. Die Partnerschaft ist zunächst auf drei Jahre angelegt und soll über das reine Sponsoring hinaus gehen.

„Tele 5 bringt das Kino schon seit Jahren ins Fernsehen. Unter dem Motto ‚Anders ist besser‘ bleiben sie am Puls der Zeit, mit frischen Reihen und tollen Filmen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Tele 5 einen Top-Partner für das Filmfest München gewinnen konnten“, sagt Diana Iljine, Leiterin des Filmfest München zur Zusammenarbeit.

Im Festivalprogramm sind Tele 5-Events wie ein „D-Movies“-Kinoabend mit „Bang Boom Bang“ und „Lammbock“, präsentiert von den Machern Peter Thorwart und Christian Zübert, geplant. Auch die Tele 5-Reihen „Skandal - Filme, die Geschichte schrieben“ mit Oskar Roehler und „SchleFaZ“ mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten werden einen eigenen Abend bekommen.



Die Filmfoniker, das Orchester der Filmwirtschaft unter ihrem Dirigenten Ingo P. Stefans, präsentieren zusammen mit Tele 5 ein Konzert mit Gast-Stars wie Opern-Star Anna Karmasin, Nico Gomez, bekannt aus „The Voice of Germany“ und Ryk bei dem die besten Filmsongs aller Zeiten auf dem Programm stehen.



Tele 5-Geschäftsführer Kai Blasberg: „Wir sind nicht nur Sponsor. Wir sind Filmfest. Wir wären nicht Tele 5, wenn wir es nicht anders machten. Wir sehen unsere Rolle als Partner darin, das Filmfest München damit zu unterstützen, was wir am besten können: Kommunikation. Dafür haben wir einige Highlights parat, die wir zu gegebenem Zeitpunkt ankündigen.“

Ohne nähere Angaben kündigt der Sender darüber hinaus an, auch Festival-Filme ins Programm zu nehmen und das Filmfest München auch darüber hinaus on air zu begleiten.

