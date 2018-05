Donata Hopfen verlässt Login-Allianz Verimi schon wieder

© Axel Springer

Erst vor rund einem Monat ist die Datenallianz Verimi an den Start gegangen, nun geht Geschäftsführerin Donata Hopfen von Bord. Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Unternehmens. Eine interimistische Nachfolgerin gibt es bereits.



03.05.2018 - 21:00 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2018 - 21:00 Uhr

Donata Hopfen ist lange bei Axel Springer tätig gewesen und war dort bis zum vergangenen Jahr als Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der "Bild"-Gruppe tätig. Im September wurde ihr Wechsel zur Datenallianz Verimi bekannt, im Oktober übernahm sie die Geschäftsführung. Erst vor rund einem Monat nahm der Dienst schließlich seinen Betrieb auf - Donata Hopfen verlässt das Unternehmen nun aber schon wieder. Das hat Verimi inzwischen bestätigt.

Als Grund für die Trennung gibt Verimi "unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Führung des Unternehmens" an. Verimi hat auch schon eine interimistische Nachfolgerin parat: Jeannette von Ratibor, stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, übernimmt die Aufgaben von Donata Hopfen vorübergehend.

"Wir danken Donata Hopfen für ihren engagierten Einsatz. Sie hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir mit Verimi so erfolgreich gestartet sind. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagt Markus Pertlwieser, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung. "Gleichzeitig freue ich mich, dass Jeannette von Ratibor operative Verantwortung bei Verimi übernimmt." Donata Hopfen selbst sagt zu ihrem Abschied: "Es war mir eine große Freude, Verimi in den vergangenen Monaten mit aufzubauen, langfristige Impulse für die Zukunft zu setzen und viele tatkräftige Mitarbeiter gewinnen zu können. Ich danke meinem ganzen Team und wünsche Verimi allen Erfolg, um dieses, für die Digitalisierung in Europa so wichtige Projekt, weiter voranzubringen."

Verimi ist eine branchenübergreifende Datenallianz, Kernstück des Unternehmens ist eine konzernübergreifende Login-Funktion. Damit will man unter anderem den großen US-Techfirmen wie Google und Facebook etwas entgegensetzen. An Verimi beteiligt sind Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bank mit der Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies sowie Lufthansa.

