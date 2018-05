Neuesuper plant Krimiserie mit 13th Street

© 13th Street

Nach der ersten fiktionalen Eigenproduktion „Culpa“ ist 13th Street auf den Geschmack gekommen und lässt die nächste deutsche Serie entwickeln, wie Katharina Behrends, Geschäftsführerin NBC Universal Global Networks Deutschland, DWDL.de verraten hat.



Im Juli 2017 hatte die Miniserie „Culpa - Niemand ist ohne Schuld“ Premiere beim Pay-TV-Sender 13th Street und hat die firmeneigenen Erwartungen offenbar übertroffen. „‚Culpa‘ war in der werberelevanten Zielgruppe im vergangenen Jahr die erfolgreichste deutsche Serie im gesamten linearen Pay-TV und zugleich der reichweitenstärkste Neustart auf 13th Street“, bilanziert Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBC Universal Global Networks Deutschland. Und das hat Folgen: Der Sender geht seine nächste fiktionale Eigenproduktion an.

„Die Idee zu ‚Culpa‘ ist hier aus unserem Haus heraus entstanden. Wir haben dabei auch gelernt, dass man viele Konzepte für Serien vorgelegt bekommt, sie aber wirklich passgenau sein müssen. 13th Street und Syfy sind sehr speziell positioniert und die jeweilige Senderfarbe muss sich auch in unseren Eigenproduktionen widerspiegeln. Das hat uns darin bestärkt, weiter unser eigenes kreatives Potential zu nutzen. Und so basiert auch die nächste Eigenproduktion für 13th Street auf einer Idee unseres Programmteams“, sagt Behrends.



Noch sei man im Entwicklungsstadium, aber der Partner für die neue Serie steht schon fest: Die Münchener Produktionsfirma Neuesuper („Hindafing“, „8 Tage“, „Blockbustaz“) arbeitet an der Stoffentwicklung und will für die Realisierung des Projekts weitere Partner gewinnen. Es soll eine junge Krimiserie werden.



„Im Gegensatz zu ‚Culpa‘, bei der das Format durch die Thematik etwas Universelles hatte, werden wir uns dieses Mal in unserer Story genuin hier verorten“, sagt Katharina Behrends im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Die Serie spiele in München. Weitere Details gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dafür die Ankündigung: Im Herbst dreht Syfy seine erste Serie in Deutschland.



