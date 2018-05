ProSieben begleitet in Web-Format "GNTM"-Kandidatinnen

© ProSieben

Mitte Mai geht die erste Online-Eigenproduktion von ProSieben an den Start. In dem Format "Let's Face Reality" werden ehemalige "Germany’s next Topmodel"-Sternchen auf ihrem Weg begleitet und sollen einen Einblick in ihr Leben geben.



07.05.2018

"Let's Face Reality" heißt es demnächst bei ProSieben. Oder um genauer zu sein: Auf der Webseite des Senders sowie in den ProSieben Apps. Ab dem 17. Mai ist das Web-Format dort nämlich zu sehen. Es ist die erste Eigenproduktion des Senders, die nicht im Fernsehen, sondern online ihre Premiere feiert. "Digital Original" nennt das der Sender.

In der vierteiligen Reality-Serie werden Newcomer-Models und Influencerinnen auf ihrem Karriereweg begleitet. Wie schafft man es, für eine der internationalen Fashion Weeks gebucht zu werden? Wie viel Arbeit steckt in einem Posting für Instagram? Wie ist es, sein Privatleben für hunderttausende Follower zu dokumentieren? Begleitet werden sieben ehemalige Kandidatinnen von "Germany’s next Topmodel", die Einblicke in ihre berufliches wie privates Leben geben.

