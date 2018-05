RTL-II-Soap "Krass Schule" bekommt mehr Sendezeit

© RTL II

In der vorerst letzten Sendewoche weitet RTL II die Sendezeit seiner neuen Nachmittags-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" überraschend aus. Im Vorfeld der neuen Folge wird kurzerhand noch eine Wiederholung gezeigt.



09.05.2018 - 18:53 Uhr von Alexander Krei 09.05.2018 - 18:53 Uhr

Von der kommenden Woche an erhöht RTL II die Dosis seiner neuen Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer". Die von Redseven Entertainment produzierte Serie wird ab dem 14. Mai nicht nur um 17:00 Uhr zu sehen sein, sondern auch bereits eine Stunde früher - wenn auch nicht in Erstausstrahlungen. Gezeigt wird hier noch einmal die jeweils letzte Folge, bevor dann wieder neuer Stoff den Weg ins Programm findet.

Ob dieser Schritt von Erfolg gekrönt ist und weitere Zuschauer auf "Krass Schule" aufmerksam machen wird, ist jedoch unklar. Mit seiner Scripted Reality "Station B1" verfuhr RTL II vor einigen Wochen schon einmal so, konnte damit aber nicht allzu viel reißen. Nach wenigen Tagen verzichtete der Sender schließlich wieder darauf, unmittelbar im Vorfeld der neuen Folge eine Wiederholung zu zeigen.

Auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr ersetzt "Krass Schule" vorerst die Scripted Reality "Hilf mir!", die in aller Regel nur durchwachsene Quoten verzeichnet. Im Falle von "Krass Schule" kann indes noch keine endgültige Aussage bezüglich des Erfolgs getroffen werden: Nachdem die Marktanteile in der Zielgruppe vor einer Woche an drei Tagen hintereinander bei jeweils mehr als sieben Prozent lagen, wurden am Montag und Dienstag nicht mal vier Prozent eingefahren.

Unabhängig von der Quoten-Entwicklung ist Ende nächster Woche ohnehin vorerst Schluss mit den Geschichten über die jungen Lehrer. Nach Pfingsten setzt RTL II ab 16:00 Uhr zunächst auf zwei Folgen von "Hilf mir!".

Teilen