CBS setzt "Kevin can wait" und "Scorpion" ab

Die Wiedervereinigung des "King-of-Queens"-Paares Kevin James und Leah Remini sollte "Kevin can wait" neuen Schwung verleihen - was allerdings mäßig gut klappte. Das Aus kommt nun trotzdem überraschend. Auch für "Scorpion" geht es nicht weiter.



13.05.2018 - 05:55 Uhr von Uwe Mantel 13.05.2018 - 05:55 Uhr

Nach zwei Staffeln ist die Kevin-James-Sitcom "Kevin can wait" schon wieder Geschichte. CBS hat am Samstagabend etwas überraschend angekündigt, dass es keine dritte Staffel der Sitcom geben wird. Nach der ersten Staffel hatte es bereits einen inhaltlichen Neustart der Serie gegeben: Die Produktion, die von Anfang an an den einstigen Hit "King of Queens" erinnerte, setzte seitdem auch wieder auf das bekannte Duo aus Kevin James und Leah Remini.

Die Hauptdarstellerin der ersten Staffel (Erinn Hayes alias Donna Gable) ließ man kurzerhand den Serien-Tod sterben und die Serie einen kleinen Zeitsprung machen, damit Kevin Gable in der Serie auch nicht viel Zeit mit der Trauer um seine verstorbene Frau verbringen musste. Mit Leah Remini dargestellten Vanessa Cellucci bildete er zwar kein Paar, die Wiedervereinigung der beiden Darsteller sollte aber zweifellos dafür sorgen, dass die im Lauf der ersten Staffel unter Druck geratenen Quoten durch eine Rückkehr alter "King-of-Queens"-Fans wieder an Schwung gewinnen. Viel mehr als ein sehr kurzes Strohfeuer gab es aus Quotensicht aber nicht, im Gegenteil: Die zweite Staffel unterbot im Lauf der Zeit die Tiefstwerte der ersten Staffel noch spürbar.

Trotzdem kommt die Entscheidung für die Einstellung nach zwei Staffeln nun schon überraschend, war "Kevin can wait" doch noch das stärkste Pferd, das CBS am Montagabend zu bieten hatte. Dort wird man sich in der kommenden Saison komplett neu aufstellen müssen - denn die einzige Serie, die dort überlebt hat, ist "Man with a Plan" mit Matt LeBlanc, obwohl die Sitcom stets etwas schwächer lief als "Kevin can wait". Von allen anderen Montagsserien trennt sich CBS hingegen. Das trifft "Superior Donuts" ebenso wie die beiden Sitcom-Neulinge "9JKL" und "Living Biblically", aber auch die Krimiserie "Scorpion", die nach vier Staffeln beendet wird.

Weiter geht's trotz schwacher Quoten hingegen für die Sherlock-Holmes-Serie "Elementary", die es damit bereits in ihre siebte Staffel schafft. Ohnehin kaum in Frage stand die Verlängerung von "Criminal Minds", weiter geht's auch für den Neuling "Instinct" - trotz der bei Lichte doch beim jungen Publikum ziemlich enttäsuchenden Quoten. NBC hat unterdessen einer weiteren Staffel von "The Blacklist" grünes Licht erteilt.

Einen Überblick über alle Absetzungen und Verlängerungen geben wir in unserem nochmals aktualisierten US-Update von dieser Woche. Über die genauen Pläne in der kommenden Saison berichten wir in den kommenden Tagen mit unserer gewohnt ausführlichen Begleitung der US-Upfronts.

