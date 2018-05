EntertainTV setzt "The Handmaid's Tale" im August fort

© Hulu

Die US-Serie "The Handmaid's Tale" wird Anfang August beim Telekom-Angebot EntertainTV in die zweite Staffel starten. Alle 13 neuen Folgen sollen dann direkt zum Abruf bereitstehen. In den USA meldete sich die Serie bereits kürzlich zurück.



16.05.2018 - 11:10 Uhr von Alexander Krei 16.05.2018 - 11:10 Uhr

In den USA ist die zweite Staffel von "The Handmaid's Tale" bereits vor wenigen Wochen gestartet. Bis die neuen Folgen nach Deutschland kommen, wird es allerdings noch etwas dauern. Wie die Telekom jetzt bekanntgab, wird die mit acht Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnete US-Serie ab dem 2. August zunächst exklusiv bei EntertainTV gezeigt. Alle 13 Folgen werden zum Abruf bereitstehen.

Die durch den Roman von Margaret Atwood inspirierte Drama-Serie steht in der zweiten Staffel im Zeichen der Schwangerschaft von Desfred. In ihrem andauernden Kampf versucht sie, ihr ungeborenes Kind vor den Schrecken des dystopischen Gileads zu bewahren. Die Magd wird erneut gespielt von Elisabeth Moss ("Mad Men"), die die Serie auch mitproduziert. Alexis Bledel ("Gilmore Girls") als Emily kommt in der neuen Staffel eine größere Rolle zu.

