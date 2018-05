DAZN-Chef liebäugelt mit Einführung von Werbung

© UEFA / DAZN

Bislang lockte DAZN seine Kunden mit einem werbefreien Angebot, doch das könnte sich auf absehbare Zeit ändern. CEO James Rushton hat jetzt nämlich erklärt, sich verschiedene Sponsoring- und Werbeformate vorstellen zu können.



22.05.2018 - 11:57 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 11:57 Uhr

Seit knapp zwei Jahren ist die Perfom Group mit DAZN auf dem deutschen Markt aktiv. Werbung spielte bei dem Sport-Streamingdienst bislang noch keine Rolle, doch das könnte sich im kommenden Jahr ändern. Gegenüber dem Branchendienst "The Drum" zog DAZN-CEO James Rushton erstmals die Einführung von Werbung in Erwägung.

"Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, in dem wir im nächsten Jahr in mehreren Ländern mit verschiedenen Sponsoring- und Werbeformaten auf DAZN experimentieren", sagte Rushton. "Das gilt nicht zwangsläufig nur für den amerikanischen Markt." In den USA hatte die Perform Group gerade durch einen milliardenschweren Deal mit dem Box-Promoter Matchroom Boxing für Aufsehen gesorgt, der den US-Start von DAZN vorantreiben und gleichzeitig das Pay-TV-Geschäft verändern soll.

Hierzulande müssen DAZN-Kunden derzeit knapp zehn Euro pro Monat bezahlen. Von Herbst an wird das Angebot durch Live-Übertragungen der Champions League und Europa League massiv ausgeweitet.

