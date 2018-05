US-Sender Starz drängt auf den deutschen Markt

© Starz / Amazon

24.05.2018 - 23:00 Uhr von Alexander Krei 24.05.2018 - 23:00 Uhr

Mit Serien wie "Outlander" oder "American Gods" hat sich der US-Sender Starz in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Nun werden hierzulande erstmals Serien des von Lionsgate betriebenen Senders gebündelt über einen Zugang verfügbar sein. Möglich macht das der Start des Channels Starzplay, der fortan bei Prime Video Channels abonniert werden kann. Neben Deutschland geht Starzplay auch in Österreich und Großbritannien an den Start, wie Amazon gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Wer die Produktionen sehen möchte, kann Starzplay ab sofort zum Preis von 4,99 Euro gebucht werden, Prime-Mitglieder können das Angebot zudem über ein 14-tägiges Probe-Abonnement testen. Geplant ist, die kommenden Original-Serien von Starz gleichzeitig zur US-Premiere über Starzplay anzubieten. Mit dabei sind auch die aktuellen Produktionen "Vida" und "Sweetbitter", sowie "Black Sails" "Powee", "The White Princess", "The White Queen", "Swedish Dicks", "Casual" und "Howards End". Auch eine Filmbibliothek mit Produktionen wie "American Psycho" und "Dune - Der Wüstenplanet" ist Teil des Angebots.

"Der Start von Starzplay bei Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, die Starz-Plattform auf den globalen Markt zu bringen", sagt Chris Albrecht, Starz President und CEO. "Diese neuen Streaming-Channels ermöglichen es uns, mit unseren Geschichten ein neues, noch größeres Publikum zu erreichen und diesem Zugriff auf unser wachsendes Angebot an Starz Original Serien sowie unserer umfangreichen Bibliothek an erfolgreichen TV-Serien und Filmen zu ermöglichen."

Alex Green, European MD of Channels and Sport bei Prime Video: "Es ist fantastisch, dass wir Prime-Mitgliedern in Deutschland, Österreich und Großbritannien mit dem umfangreichen Angebot an Starz Original Serien sowie weiteren TV-Serien und Filmen, die exklusiv bei Starzplay erhältlich sind, jetzt noch mehr Auswahl und Qualität bieten können."

