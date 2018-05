"Tatort": Schweigers Kino-Flop kommt ins Fernsehen

© Warner Bros.

Der Kino-"Tatort" mit Til Schweiger erreichte vor zwei Jahren nur wenige Zuschauer. Jetzt schafft es "Tschiller: Off Duty" doch noch ins Fernsehen. Der Sendeplatz zeugt aber nicht gerade von großer Wertschätzung: Die Ausstrahlung erfolgt im Hochsommer.



28.05.2018 - 12:49 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 12:49 Uhr

Der "Tatort" ist eines der letzten Lagerfeuer des deutschen Fernsehens - und gerade erst haben Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit ihrem Fall aus Münster zwölf Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Dass der "Tatort" kein Selbstläufer ist, musste vor zwei Jahren allerdings Til Schweiger feststellen, der mit "Tschiller: Off Duty" den Sprung ins Kino wagte und nur wenige Zuschauer erreichte.

Schon am ersten Wochenende hatten damals nur knapp über 110.000 Zuschauer den Film sehen wollen, eine Woche später reichte es nicht mal mehr für den Einzug in die Top 10. Bei der ARD scheint sich die Begeisterung inzwischen jedenfalls in Grenzen halten: Das lässt sich schon daran erkennen, dass "Tschiller: Off Duty" seine Free-TV-Premiere nun mitten im Sommer feiern wird - obwohl sich der "Tatort" zu diesem Zeitpunkt eigentlich längst im Wiederholungs-Modus befindet.

Während der WM-Pause gibt es den Film aber immerhin auf dem regulären "Tatort"-Sendeplatz zu sehen. Wie jetzt bekannt wurde, ist die Ausstrahlung für den 8. Juli geplant. Glück im Unglück für die ARD: Immerhin muss man sich im Sender keine Gedanken machen, dass den Krimi schon zu viele Zuschauer im Kino gesehen haben.

Von der anfänglichen "Tatort"-Euphorie um Til Schweiger ist jedenfalls nur noch wenig zu spüren: Als der Schauspieler vor fünf Jahren erstmals als Nick Tschiller ermittelte, hatten noch 12,74 Millionen Zuschauer eingeschaltet - das war die bis dato erfolgreichste Folge der Krimireihe seit 20 Jahren. Bei seinem bislang letzten Fall waren dagegen weniger als acht Millionen dabei.

