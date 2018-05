Nach Quoten-Debakel: "This is us" wandert zu Sixx

© NBC

Nach den schlechten Quoten der ersten Staffel werden die neuen Folgen von "This is us" nicht mehr bei ProSieben zu sehen sein. Die zweite Staffel geht bei Sixx weiter, der Sender beginnt Mitte Juli mit der Ausstrahlung.



28.05.2018 - 13:50 Uhr von Timo Niemeier 28.05.2018 - 13:50 Uhr

Die Verantwortlichen von ProSieben hatten vor rund einem Jahr große Hoffnungen in die neue US-Serie "This is us" gelegt, die in den Staaten damals von Rekord zu Rekord eilte und mit positiven Kritiken überschüttet wurde. Beim deutschen Publikum kam die Serie aber nie an: Zum Start lag der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe bei 5,7 Prozent, alle Folge der ersten Staffel erreichten im Schnitt 6,1 Prozent. Das war natürlich viel zu wenig für ProSieben, das dennoch tapfer durchhielt und alle Folgen zeigte. Die zweite Staffel wird nun allerdings wenig überraschend nicht mehr bei ProSieben zu sehen sein, stattdessen zeigt Sixx die neuen Folgen.

Der Frauensender wird die 18 Folgen der zweiten Staffel ab dem 16. Juli immer montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen. Nachdem der Sender die jeweiligen Folgen im Fernsehen gezeigt hat, sind sie zudem 35 Tage lang online abrufbar.

Auch in der zweiten Staffel von "This is us" stehen die Geschichten der drei Geschwister Kevin, Kate und Rendall und ihren Familien wieder im Fokus. Die Drei feiern ihren 37. Geburtstag und nehmen das zum Anlass etwas Grundlegendes an ihrem Leben zu ändern. Sylvester Stallone ist mit einer kleinen Gastrolle in der Staffel zu sehen, ein dritter Durchlauf ist längst in Arbeit.

Durch den großen Erfolg von "This is us" haben nun auch zahlreiche andere Networks ähnliche Serien in Auftrag gegeben. Bei den LA Screenings war die Stoßrichtung deutlich erkennbar: Weniger Superhelden und Patriotismus, stattdessen setzen die Networks verstärkt auf klassische Familienserien (DWDL.de berichtete).

Update (16:45 Uhr): Zunächst stand in diesem Artikel auch, dass Sixx die erste Folge von "This is us" 66 Stunden vor der TV-Premiere online verfügbar machen will. So hatte es zumindest SevenOne Media als Vermarkter kommuniziert. Laut der Sender-Pressestelle steht das aber noch nicht fest.

