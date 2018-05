Netflix setzt "The Rain" mit zweiter Staffel fort

© Netflix/Per Arnesen

Mit "The Rain" hat Netflix Anfang Mai seine erste dänische Eigenproduktion online genommen. Nun hat der Streamingdienst angekündigt, dass es im kommenden Jahr mit einer zweiten Staffel weitergehen wird.



30.05.2018 - 19:11 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2018 - 19:11 Uhr

Die Kritiken zur Netflix-Serie "The Rain" sind nicht so gut gewesen wie bei zahlreichen anderen Produktionen des US-Riesen. In der IMDB kommt "The Rain" nur auf eine Wertung von 6,2, auch DWDL.de war nicht restlos überzeugt vom Achtteiler (Hier geht’s zum kompletten Kritik). Dennoch hat Netflix nun entschieden, die Serie im kommenden Jahr mit einer zweiten Staffel fortzusetzen. Offenbar gab es genügend User, die sich die Folgen in den vergangenen Wochen angesehen haben.

Die neuen Folgen sollen noch in diesem Jahr in Produktion gehen, ehe sie 2019 gezeigt werden. Wie viele Episoden Netflix produzieren lässt, blieb zunächst unklar. Kelly Luegenbiehl, Vice President für internationale Originals bei Netflix, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit dem talentierten Cast und unseren kreativen Stoffentwicklern. The Rain berührt uns mit seinem nahbaren Plot und spricht im Kern universelle Themen an, mit denen sich jede*r identifizieren kann. Die Tatsache, dass Staffel eins eine besonders große internationale Reichweite hatte, beweist einmal mehr, dass starke Geschichten Grenzen überschreiten können." Jannik Tai Mosholt, Drehbuchautor und Co-Creator von "The Rain", ergänzt: "Wir sind dankbar für den Erfolg der Show und die unglaublich positiven Publikumsreaktionen. Über die Möglichkeit, im Rahmen einer zweiten Staffel weitererzählen zu können, freuen wir uns sehr. Über unsere Charaktere gibt es noch viel zu erzählen und in unserem Universum viel zu entdecken. Wir können es kaum erwarten, die Geschichten mit der Welt zu teilen." Mehr zum Thema "The Rain": Das hätte was werden können



Teilen