RTL-Show: "Bild" nennt erste "Sommerhaus"-Teilnehmer

In einigen Wochen öffnet RTL wieder das "Sommerhaus der Stars", einen genauen Start-Termin gibt es noch nicht, dafür wirft die "Bild" nun schon einmal die ersten Promi-Namen in den Ring. Die Quoten der Show gingen 2017 nach einem starken Start zurück.



30.05.2018 - 19:49 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2018 - 19:49 Uhr

Auch in diesem Jahr setzt RTL in seinem Sommerprogramm wieder auf das "Sommerhaus der Stars", die neue Staffel wird derzeit in Spanien produziert. Die "Bild" hat nun die ersten zwei Promi-Teilnehmer der Show öffentlich gemacht: Laut der Boulevardzeitung nehmen Vox-Auswanderer Jens Büchner und seine Frau Daniela ebenso an der Show teil wie Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner.

RTL kommentiert die Namen wie immer nicht, als "Bild" im letzten Jahr über die neuen Kandidaten berichtete, lag man aber goldrichtig. Jens Büchner und Micaela Schäfer sind allerdings auch zwei naheliegende Kandidaten, haben beide doch schon reichlich Reality-Erfahrung. So waren beide zum Beispiel schon im RTL-Dschungelcamp zu Gast.

Die zweite Staffel des "Sommerhaus der Stars" startete im vergangenen Jahr mit starken 16,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das Interesse an der Sendung ließ dann aber schnell nach. Zum Finale erreichte RTL mit der Show nur noch 10,5 Prozent - das ist der niedrigste Wert, den das Format bislang erzielt hat.

