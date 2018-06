NDR will weiteren "Tatort" mit Schweiger entwickeln

© Warner Bros.

Auch wenn sich Til Schweiger am Wochenende nicht gerade zimperlich zur TV-Programmierung seines Kino-"Tatorts" äußerte, will der NDR weiter mit dem Schauspieler zusammenarbeiten. Derzeit wird ein neues Buch entwickelt.



04.06.2018 - 15:36 Uhr von Alexander Krei 04.06.2018 - 15:36 Uhr

Im Interview mit der "Bild am Sonntag" zeigte sich Til Schweiger jüngst schwer verärgert darüber, dass sich die ARD dazu entschieden hat, die Free-TV seines gefloppten Kino-"Tatorts" im Hochsommer zu versenden. "Ich fühle mich total im Regen stehen gelassen", jammerte der Schauspieler in einem Interview. Auch mit Blick auf die Programmierung seiner vorherigen Filme zeigte sich Schweiger unzufrieden: "Man hat uns so viel versprochen und nichts wurde eingehalten."

Ganz am Ende des "BamS"-Interviews äußerte Schweiger allerdings die Hoffnung, erneut in die Rolle des Nick Tschiller schlüpfen zu können. "Ich werfe nicht das Handtuch. Aber es kann ja sein, dass der NDR hinschmeißt, weil ich gesagt habe, was ich empfinde", sagte er.

Doch ganz offensichtlich ist man beim NDR nicht vollends verärgert über die öffentlichen Aussagen des Schauspielers. "Wir sind in der Buchentwicklung für einen neuen 'Tatort' mit Til Schweiger", bestätigte ein NDR-Sprecher am Montag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Bis es der nächste Krimi mit Schweiger ins Fernsehen schaffen wird, dürfte es also noch dauern. Seit dem Kino-"Tatort" sind bereits zwei Jahre vergangen.

Gegenüber DWDL.de rechtfertigte der NDR dann auch noch einmal den Termin, an dem sich Schweiger stört. "Es galt einen Sendetermin zu finden, der Platz hat für die 130 Minuten lange Kinofassung des 'Tatorts'. Daher kam nur ein Sonntag ohne 'Anne Will' in Frage", erklärte der Sender. "Schon häufiger wurde der Wunsch geäußert, auch im Sommer 'Tatort'-Premieren zu zeigen. Mit 'Tschiller: Off Duty' können wir ein echtes Highlight bieten und das im zuschauerintensiven und hochattraktiven Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft – zwischen Viertelfinalspielen und Halbfinals."

Teilen