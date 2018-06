Spanischer Pay-TV-Hit: Sky Atlantic zeigt "Die Pest"

© Sky

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft hält die Beulenpest Einzug ins Programm von Sky Atlantic HD. Der Pay-TV-Sender plant die Ausstrahlung der spanischen Serie "Die Pest", die zu Jahresbeginn in ihrem Heimatland für Rekordquoten sorgte.



07.06.2018 - 12:42 Uhr von Alexander Krei 07.06.2018 - 12:42 Uhr

Sky hat sich die Rechte an der spanischen Historien-Thrillerserie "Die Pest" von Alberto Rodriguez gesichert und wird diese im Sommer ausstrahlen. Sky Atlantic HD plant die Ausstrahlung der sechs Folgen umfassenden ersten Staffel ab dem 19. Juli jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Gezeigt wird "Die Pest" in Doppelfolgen - nach drei Wochen ist die Staffel somit also schon durch.

"Die Pest" erreichte zu Jahresbeginn die besten Zuschauerzahlen, die jemals eine Serie auf dem spanischen Pay-TV-Sender Movistar+ erzielen konnte. Die Produktion einer zweiten Staffel wurde daraufhin schnell in Aussicht gestellt. Für das Drehbuch von "Die Pest" zeichnet Rafael Cobos verantwortlich, der zusammen mit Rodríguez auch den Kinoerfolg "Marshland" schrieb, der 2015 unter anderem mit zehn Goyas, einem bedeutenden spanischen Filmpreis, ausgezeichnet wurde.

Schauplatz der Serie ist das Sevilla des 16. Jahrhunderts. Während die Beulenpest unzählige Menschen dahinrafft, muss der zum Tode verurteilte Ex-Ketzer Mateo (Pablo Monlinero) einen vermeintlichen Serienkiller aufspüren - nur wenn ihm dies gelingt, erhält er Absolution. Während Mateo unter Hochdruck versucht, dieser Mordserie auf die Spur zu kommen, mutiert Sevilla immer mehr zu einem apokalyptischen Ort. Die Beulenpest rafft zahllose Menschen dahin, aus allen sozialen Milieus. In all dem Chaos entdeckt Mateo dennoch heiße Spuren.





Sky strahlt die erste Staffel von "Die Pest" übrigens wahlweise auf Deutsch oder Spanisch aus. Darüber hinaus steht die Serie ab dem 19. Juli auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zum Abruf bereit,

