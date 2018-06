ZDFneo im Juli mit neuem französischen Krimi-Stoff

© ZDFneo

Kriminalität gibt es in allen Bereichen, auch in der Kunstszene spielt er eine große Rolle. In der neuen, französischen Krimi-Serie "Art of Crime", die Ende Juli bei ZDFneo startet, gehen zwei Ermittler dagegen an.



11.06.2018 - 10:46 Uhr von Kevin Hennings 11.06.2018 - 10:46 Uhr

Raus aus der Kripo, rein in den Kampf gegen den Schmuggel von Kunstgütern: Ab Freitag, den 27. Juli, strahlt ZDFneo die neue, französische Krimi-Serie "Art of Crime" aus. In den insgesamt sechs 50-minütigen Folgen begleitet der Zuschauer den Pariser Kommissar Antoine (Nicolas Gob), der sich plötzlich in der Kunstszene wiederfindet. Los geht's um jeweils 21:45 Uhr in Doppelfolgen.

Zunächst wird in der ersten Folge "Der Da Vinci Code" erklärt, wie Antoine bei der Kripo rausgeflogen ist. Sein aufbrausendes Temperament hat ordentlich dazu beigetragen. In der Abteilung zur Bekämpfung des Schmuggels von Kunstgütern soll ihm jedoch eine zweite Chance gegeben werden. Dort wird ihm jedoch gegen seinen Willen eine neue Kollegin zur Seite gestellt: die Kunsthistorikerin Florence Chassagne (Eléonore Gosset). Ihr sanftes Gemüt steht im krassen Gegensatz zu Antoines Charakter. In Kunstwerken, ob Gemälden oder antiken Manuskripten, findet Florence dank ihres geschulten Auges jedes noch so kleine Detail, und Fälschungen kommt sie mit ihrem Fachwissen immer auf die Spur.

Florence ist außerdem mit einer Gabe gesegnet: Legendäre Künstler, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, "erscheinen" ihr und tragen dadurch zur Aufklärung der Fälle bei. Wie Florence' Psychologin feststellt, ist Antoine ihr Gegenpol, der ihr durch bloße Anwesenheit gut tut. Fortan sagen die beiden dem Verbrechen gemeinsam den Kampf an.

Eine zweite Staffel der von Gaumont Television produzierten Serie wurde bereits bestellt. Weitere Produzenten sind Arnaud de Crémiers, Isabelle Degeorges, SidonieDumas und Christophe Riandee.

