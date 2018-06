Harry Hirsch lüftet im ZDF "Geheimakte Otto Waalkes"

© ZDF/Tom Hafner

Der ostfriesische Komiker Otto Waalkes feiert in wenigen Wochen bereits seinen 70. Geburtstag. Anlässlich dessen begibt er sich in seiner Rolle des Reporters Harry Hirsch fürs ZDF gleich selbst auf die Spuren der "Geheimakte Otto Waalkes".



11.06.2018 - 11:55 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2018 - 11:55 Uhr

Am 22. Juli wird Otto Waalkes 70 Jahre alt. Die Würdigung des Komikers übernimmt er fürs ZDF gleich selbst: Für die - natürlich nicht ganz ernst gemeinte - Dokumentation "Geheimakte Otto Waalkes" begibt er sich in seiner bekannten Rolle des Reporters Harry Hirsch nämlich auf Spurensuche. Das ZDF zeigt die Sendung an seinem Geburstag um 22 Uhr.

Darin sollen Fragen geklärt werden wie: Welche gut gehüteten Geheimnisse stecken hinter Ottos beispielloser Erfolgsgeschichte? Haben Herkunft und Lebensumstände dabei eine entscheidende Rolle gespielt? Wer waren die Vorbilder für seine legendären Gestalten - vom ostfriesischen Pfarrer über Zwerg Bubi bis hin zu Frau Suhrbier? Unterstützt wird Harry Hirsch dabei unter anderem von Guido Knopp, Karen Webb, Berti Vogts, Detlev Buck, Hans Werner Olm und Maddin Schneider.

