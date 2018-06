SWR kam 2017 auf mehr als 30 Mio Überschuss

© SWR/Gate11

Sowohl Rundfunkrat als auch Verwaltungsrat des SWR haben nun den Jahresabschluss des Senders genehmigt. Demnach kam der SWR 2017 auf einen Überschuss von mehr als 30 Millionen Euro. Man habe sparsam gewirtschaftet, heißt es aus dem Sender.



15.06.2018 - 14:29 Uhr von Timo Niemeier 15.06.2018 - 14:29 Uhr

Der SWR hat im vergangenen Jahr einen Überschuss in Höhe von 31,3 Millionen Euro erwirtschaftet, das geht aus dem nun genehmigten Jahresabschluss hervor. Das operative Ergebnis ist um Sondereffekte bereinigt. Aber auch unbereinigt kam der SWR auf Erträge in Höhe von 1.393,3 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.278,5 Millionen Euro

Gottfried Müller, Rundfunkratsvorsitzender des SWR, sagt zu dem nun genehmigten Jahresabschluss: "Der Jahresabschluss ist eine gute Nachricht für das Publikum in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der SWR hat sparsam gewirtschaftet und setzt diese erarbeiteten Mittel ein, um im Programm in den nächsten Jahren im Ersten, im SWR Fernsehen und in Radio und Internet gezielt Höhepunkte zu setzen."

Teilen