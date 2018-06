Birch neuer Vorsitzender des NDR-Verwaltungsrats

© NDR/Thomas Pritschet

Der NDR-Verwaltungsrat hat einen neuen Vorsitzenden: Ulf Birch ist am Freitag auf der konstituierenden Sitzung des Gremiums gewählt worden. Er folgt damit auf Dagmar Gräfin Kerssenbrock.



15.06.2018 - 14:53 Uhr von Timo Niemeier 15.06.2018 - 14:53 Uhr

Ulf Birch ist neuer Vorsitzender des NDR-Verwaltungsrats. Der bisherige Vize-Vorsitzende ist am Freitag auf der konstituierenden Sitzung des Gremiums gewählt worden. Birch folgt damit auf Dagmar Gräfin Kerssenbrock, die seit März 2017 den Verwaltungsrat leitete und nun aus dem Gremium ausgeschieden ist. Neue stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums ist Karola Schneider. Die zwölf Mitglieder des Verwaltungsrats waren Ende Mai für fünf Jahre berufen worden (DWDL.de berichtete).

Ulf Birch sagte im Anschluss an seine Wahl: "Auf den neu gewählten Verwaltungsrat kommen eine Reihe von Aufgaben und Herausforderungen zu. Für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird die Finanzierung seines Auftrags von entscheidender Bedeutung sein, einschließlich der neuen Überlegungen zur Budgetierung und Indexierung des Rundfunkbeitrags. Der Verwaltungsrat unterstützt den NDR in seinem Bemühen, eigene Plattformen für die Online-Angebote aufzubauen und die Präsenz auf Drittplattformen, wie zum Beispiel Facebook, kritisch zu überprüfen. Der Verwaltungsrat wird zudem die 20 ARD-Projekte zur Strukturoptimierung innerhalb des NDR bis 2020 intensiv mit begleiten. Außerdem stehen im NDR in den nächsten Jahren zahlreiche wichtige personelle Entscheidungen an."

