RBB zeigt im Sommer in neuer Reihe queere Filme

Unter dem Titel "RBB Queer" räumt der Sender ab Mitte Juli den Sendeplatz am späten Donnerstagabend frei und zeigt dort den gesamten Sommer über queere Filme. Sieben davon werden erstmals im Fernsehen zu sehen sein.



15.06.2018 - 15:12 Uhr von Timo Niemeier 15.06.2018 - 15:12 Uhr

Der RBB hat eine Filmreihe angekündigt, bei der man einige queere Streifen zeigen will. Unter dem Titel "RBB Queer" gibt es zwischen Mitte Juli und Mitte September Liebesgeschichten, Coming-of-Age-Filmen und Beziehungsdramen zu sehen. Los geht es am 19. Juli mit dem Film "God's Own Country" aus Großbritannien. Insgesamt neun queere Filme wird man zeigen, sieben davon in deutscher Erstausstrahlung. Der letzte Film läuft am 13. September.

Wer sich die Streifen ansehen will, muss allerdings lange wach bleiben. Die Filme laufen immer donnerstags ab kurz vor Mitternacht. Vor Beginn des jeweiligen Films moderiert RBB-Filmexperte Knut Elstermann die Produktionen an und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt: "Queere Themen sind in unserem Programm in vielen Sendungen präsent und gehören zum Alltag. Es ist schon überraschend, dass wir das erste dritte Programm sind, das so eine Filmreihe sendet."

