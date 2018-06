Rettung: US-Serie "Lucifer" geht bei Netflix weiter

© Warner/Fox

Weil die Quoten zuletzt spürbar gesunken sind, hatte Fox seine Serie "Lucifer" im Mai beendet. Nun können die Fans doch noch aufatmen: Netflix springt ein und hat bereits eine vierte Staffel bestellt.



16.06.2018 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2018 - 10:18 Uhr

Fox hat zuletzt einige seiner Serien beendet. Für viele Diskussionen sorgte dabei auch die Entscheidung, "Lucifer" nach Staffel drei einzustellen. Auch wenn die Serie aus Quotensicht längst kein Überflieger mehr war, so holte sie doch recht solide Quoten. Die Fans haben derweil in den vergangenen Wochen für eine Fortsetzung gekämpft - und können sich nun tatsächlich freuen. Netflix springt ein und wird "Lucifer" fortsetzen, eine vierte Staffel ist bereits geordert worden. Netflix hat die Fortsetzung bestätigt, sich zu weiteren Details bislang aber noch nicht geäußert.

Wie das US-Portal "TV Line" berichtet, wurde eine zehnteilige vierte Staffel bestellt. Bislang wurden in drei Staffeln 55 Folgen ausgestrahlt. "Lucifer" ist damit übrigens die erste Serie seit "Longmire" 2014, die von Netflix nach der Absetzung doch noch fortgeführt wird. Und es ist die nächste Fox-Serie der letzten Saison, die doch weitergeht: Auch das eigentlich eingestellte "Brooklyn Nine-Nine" wird fortgesetzt, hier sprang NBC als Retter ein.

In "Lucifer" wird eben dieser von Tom Ellis verkörpert. Der Teufel hat keine Lust mehr auf seinen Job in der Hölle und will nun erst einmal eine Auszeit auf der Erde genießen. Dort angekommen betreibt er mit seinen dämonischen Verbündeten zunächst einen Nachtclub, bevor eine einschlägige Erfahrung dafür sorgt, dass er fortan seine Kräfte dafür nutzt, um dem LAPD zu helfen und Kriminelle zu bestrafen. "Lucifer" war ursprünglich eine DC-Comicfigur die von Neil Gaiman 1989 in's Leben gerufen wurde. Der Adaption hat sich Tom Kapinos angenommen, welcher bereits die Erfolgsserie "Californication" mit David Duchovny geschaffen hat.

