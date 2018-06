"MasterChef" startet mit veränderter Jury in die 3. Staffel

© Sky Deutschland

Endemol Shine beginnt kommende Woche mit den Dreharbeiten für die dritte Staffel von "MasterChef", die dann im Herbst wieder bei Sky 1 zu sehen sein wird. Zwei bisherige Juroren sind nicht mehr mit an Bord, neu hinzu kommt dafür Maria Groß.



19.06.2018 - 10:48 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2018 - 10:48 Uhr

Zur dritten Staffel der deutschen Version von "MasterChef" bei Sky 1 kommt es zu größeren Änderungen in der Jury. Nachdem man diese im vergangenen Jahr noch auf vier Mitglieder aufgestockt hat, bilden nun wieder nur noch drei Profi-Köche die Jury. Nicht mehr mit dabei sind Sybille Schönberger und Justin Leone, die zwei Staffeln lang mit an Bord waren. An der Seite von Nelson Müller und Ralf Zacherl steht in diesem Jahr stattdessen die Sterneköchin Maria Groß, die man beispielsweise auch schon in "Kitchen Impossible" sehen konnte. "Ich freue mich sehr darauf mit meinen zwei großartigen Kollegen Deutschlands besten Hobbykoch zu küren. Für mich als Berufsköchin ist es immer wieder toll zu sehen, wie gut und mit wie viel Leidenschaft Menschen kochen, die sonst nur in ihrer Freizeit am Herd stehen", so Maria Groß.

Weitere Änderung: Die gesamte Produktion wird künftig nach den Kriterien des "Grünen Drehpasses" der Filmkommission Hamburg-Schleswig-Holstein umgesetzt. Konkret heißt das, dass künftig vor und hinter der Kamera weitestgehend auf Einwegplastik verzichtet wird, zudem sollen die CO2-Emissionen durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weitere Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung reduziert werden. Ein grüner Faden wird sich aber auch thematisch durch die Sendung ziehen. Beispielsweise dreht sich die Sendung am Nordseestrand von Scheveningen monothematisch um das Thema Einwegplastik und Verschmutzung der Meere und auch diverse Experten werden eingebunden und kommen zu Wort.

Christian Asanger, VP Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Die dritte 'MasterChef'-Staffel ist wieder etwas ganz Besonderes: Mit Maria Groß konnten wir eine sehr erfahrene TV- und Sterneköchin als Jurorin gewinnen, die Kompetenz mit Lebensfreude verbindet und die bestehende Jury mit Ralf Zacherl und Nelson Müller hervorragend ergänzt. Außerdem werden wir mit MasterChef die erste grüne Sky-Eigenproduktion im Showbereich umsetzen, die vor und hinter der Kamera auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt."

Ralf Zacherl ist auch Botschafter für die Aktion "Sky Ocean Rescue", mit der sich Sky für Umweltschutz einsetzt. "Ich bin passionierter Taucher und schockiert, wie viel Plastik schon jetzt unsere Meere schwimmt. Und pro Sekunde werden es 250 Kilo mehr. Grund genug für uns bei `MasterChef` fast komplett auf Einwegplastik zu verzichten – denn es geht auch ohne."

