"Modern Family": Sky 1 stellt achte Staffel in Aussicht

Ab August will Sky 1 die achte Staffel von "Modern Family" ins Programm nehmen. Anders als bei der siebten Staffel, die bei Now US in den Startlöchern steht. dürfte sich der Pay-TV-Sender dann wohl über Deutschlandpremiere freuen.



19.06.2018 - 13:43 Uhr von Alexander Krei 19.06.2018 - 13:43 Uhr

In wenigen Tagen beginnt die RTL-Gruppe bei ihrem Online-Sender Now US mit der Ausstrahlung der siebten Staffel (DWDL.de berichtete). Diese wird nur wenige Wochen später ab August auch beim Pay-TV-Sender Sky 1 zu sehen sein, der kurz darauf zur Überholung ansetzt. Ab dem 16. August soll es nämlich direkt mit der achten Staffel weitergehen. Sky 1 zeigt "Modern Family" jeweils montags bis freitags um 14:15 Uhr und 19:25 Uhr in Doppelfolgen.

Bei Now US steht die Deutschlandpremiere der siebten Staffel unterdessen ab dem 28. Juni auf dem Programmplan. Gezeigt werden die neuen Folgen dort jeweils montags bis freitags um 21:10 uhr im Doppelpack. Wann Now US die achte Staffel von "Modern Family" auf den Bildschirm bringen wird, steht dagegen noch nicht fest. Man werde sie "auf jeden Fall in der neuen Season" zeigen, erklärte ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de.

Die siebte Staffel der Comedyserie ist bereits 2015 und 2016 in den USA zu sehen gewesen, ABC beendete gerade schon Staffel neun. Ein zehnter Durchlauf ist bereits in Arbeit. Bis diese Staffeln in Deutschland zu sehen sein werden, dürfte aber noch einige Zeit vergehen.

