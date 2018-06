So wollen sich die kleinen RTL-Sender 2018/19 behaupten

© RTL

Nitro ist Marktführer unter den Männersendern, Super RTL führt die Spitze der Kindersender an und auch die Quoten von RTLplus zeigten zuletzt nach oben. Doch mit welchen Formaten wollen sich die Ableger in der kommenden Saison behaupten?



20.06.2018

Unter den Männersendern hat sich Nitro seit dem Start vor mehr als sechs Jahren inzwischen als Nummer eins positioniert - daran hat sich auch durch das Streichen von "RTL" im Namen vor einem Jahr nichts geändert. Mit Blick auf die neue Saison erhofft sich Senderchef Oliver Schablitzki vor allem durch die Europa League neuen Schwung, wenngleich einige Spiele künftig auch im Hauptprogramm von RTL gezeigt werden sollen. Helfen soll der Rechte-Erwerb auch dem im vergangenen Jahr gestarteten Magazin "100% Bundesliga", das die Quoten-Erwartungen bislang noch nicht erfüllen konnte. Für die neue Saison verspricht Nitro jedenfalls einen verstärkten Ausblick auf die bevorstehende Bundesliga-Woche und die Europa League - zusammen mit mehr Analysen soll die Sendung dadurch aktueller werden.

Im Doku-Bereich hat Nitro unterdessen die zehnteilige Reihe "Kobras - Die Mofagang" in Aussicht gestellt, in der der berühmt-berüchtigte Mofa-Club vom Niederrhein auf seinen Touren begleitet wird. Hinzu kommt ein Dokutainment-Format, für das aktuell der Arbeitstitel "Die Abenteuer des Florian Lukas" vorgesehen ist. Der Berliner wird darin von seiner Schauspielagentin beauftragt, sich für eine neue Rolle vorzubereiten - soweit die fiktionale Einführung zum Auftakt jeder Folge. Dazu taucht Lukas in für ihn neue Mikrokosmen ein. Im dokumentarischen Teil des Formats erkundet der Schauspieler schließlich etwa den rauen Alltag von Küstenfischern. Frische US-Serien hat Nitro dagegen nicht angekündigt - diese werden dafür verstärkt bei Now US laufen, darunter die siebte Staffel von "Modern Family" und die fünfte Staffel von "Suits". Generell will die Mediengruppe ihren VoD-Dienst TV Now vom kommenden Jahr an auch mit eigenen Inhalten stärken, wie Anke Schäferkordt in Köln ankündigte.

Neue Eigenproduktionen sind derweil auch beim Best-Ager-Sender RTLplus geplant. So wird Motsi Mabuse ab dem 18. Juli mit ihrer neuen Makeover-Show "Wer macht mich schön?" an den Start gehen, im Winter setzt RTLplus zudem auf "Die Schlagernacht 2018" mit Inka Bause. Anfang 2019 folgt schließlich eine abendfüllende Show zu 35 Jahren RTLplus, die von Angela Finger-Erben und Wolfram Kons präsentiert wird. Finger-Erben wird darüber hinaus auch wieder im Anschluss an das Dschungelcamp "Die Stunde danach" präsentieren. Neue Folgen der Gameshow-Neuauflagen sind im Gegenzug wohl erst mal vom Tisch, dafür kramt RTLplus abseits der täglichen Gerichtsshows Wiederholungen von "Das Jenke-Experiment" und "Undercover Boss" aus. Auch die Serien-Klassiker "Sinan Toprak ist Der Unbestechliche", "Matchball", "Die Sitte" und "Die Cleveren" sind angekündigt.

Beim Kindersender Super RTL ist für die neue Saison derweil unter anderem die zweite Staffel der Neuauflage vom "Super Toy Club" angesagt. Darüber hinaus kommt das Wissensmagazin "Woozle Goozle und die Weltentdecker" im Herbst zurück - inzwischen steht auch fest, wer nach dem Wechsel von Moderator Benedik Weber zum Disney Channel an der Seite der Puppe durch das Format führen wird. Es handelt sich um Simón Albers, wie der Sender jetzt bestätigte. Für gute Quoten soll außerdem die britische Animationsserie "Dennis & Fletscher - Blämtastisch" sorgen, deren Ausstrahlung für das vierte Quartal angekündigt worden ist.

Der Nachrichtensender n-tv will abseits seiner Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung indes sein Doku-Label "Current Affairs" ausbauen und den Fokus verstärkt auf Deutschland und lebensnahe Themen legen. Ergänzt wird das Angebot um Koproduktionen wie "Empire Games", "Giganten der Geschichte" und "Auto-Biographie". Bei den Eigen- und Auftragsproduktionen werden die Reihen "Mega Brands" und "Familiendynastien" fortgesetzt und um die neue Reihe "Mega Places" ergänzt. Darüber hinaus gibt es in den Bereichen Wirtschaft und Wissen mit "Das Geschäft mit..." und "Wie man man eigentlich?" zwei weitere neue Reihen.

