"Bild": "The Voice"-Ersatz für Samu Haber wohl gefunden

Wenn in wenigen Wochen die Dreharbeiten zur achten Staffel beginnen, dann wird Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber bekanntlich nicht mehr mit dabei sein. Laut "Bild" haben ProSieben und Sat.1 jetzt aber einen Ersatz für den Coach gefunden.



20.06.2018 - 08:12 Uhr von Alexander Krei 20.06.2018 - 08:12 Uhr

Dass sich die Zuschauer von "The Voice" in der achten Staffel auf personelle Veränderungen einstellen müssen, ist seit einigen Wochen bekannt. Damals hatte Musiker Samu Haber erklärt, die Castingshow nach seinem Sieg im vergangenen Jahr verlassen zu wollen (DWDL.de berichtete). Er werde die Show vermissen, wolle sich nun aber erst einmal eine TV-Auszeit nehmen, um sich anderen Seiten des Showbusiness zu widmen, sagte der Frontmann von Sunrise Avenue.





Inzwischen haben ProSieben, Sat.1 und die Produktionsfirma Talpa Germany aber ganz offensichtlich Ersatz gefunden. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, wird von der kommenden Staffel an Paddy Kelly in einem der roten Stühle Platz nehmen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Auf Nachfrage des Blattes erklärte ein Sendersprecher, die Besetzung am Donnerstag im Rahmen der Screenforce Days in Köln bekanntgeben zu wollen.

Im vergangenen Jahr hatte Paddy Kelly mit seiner Teilnahme an der - ebenfalls von Talpa produzierten - Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" für Rekord-Quoten gesorgt. Als er im Mittelpunkt stand, zog der Marktanteil auf 20 Prozent in der Zielgruppe an. Ein Wert, der für "The Voice" normal wäre: Mit der vergangenen Staffel hatten ProSieben und Sat.1 im Schnitt über 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Unterm Strich war "The Voice of Germany" 2017 übrigens so erfolgreich wie seit mehreren Jahren nicht mehr, in der Spitze lag der Marktanteil sogar bei bis zu 27 Prozent. Insgesamt schalteten bis zu 4,3 Millionen Zuschauer ein.



