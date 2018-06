Sky richtet Pop-Up-Channel rund um Sci-Fi-Filme ein

© Sky

Sky hat den nächsten Pop-Up-Sender in Aussicht gestellt, Ende Juli startet Sky Cinema Sci-Fi HD und zeigt dann mehr als eine Woche lang viele Sci-Fi-Blockbuster. Weichen muss dann einmal mehr Sky Cinema Hits.



20.06.2018 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 12:30 Uhr

Sky Cinema Hits muss dem nächsten Pop-Up-Channel weichen: Zwischen dem 28. Juli und 5. August ersetzt Sky den Sender durch Sky Cinema Sci-Fi HD. Dort gibt es dann rund um die Uhr Sci-Fi-Filme zu sehen, unter anderem auch die TV-Premiere des Blockbusters "Blade Runner 2049" - diese wird am 29. Juli gezeigt. Weitere Filme, die auf dem Sender zu sehen sein werden, sind unter anderem "Passengers", "Life", "The Book of Eli", "Snowpiercer", "Elysium" und "Rogue One: A Star Wars Story".

Auch die Comic-Verfilmungen "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit Chris Pratt und Zoe Saldana und "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" mit Cara Delevingne und Dane DeHaan werden auf dem Pop-Up-Channel laufen. Hinzu kommen "Terminator 3" und "Terminator - Die Erlösung". Erstmals im deutschen Fernsehen zeigt Sky zudem die HBO-Neuverfilmung des Klassikers "Fahrenheit 451" mit Michael B. Jordan. Zuletzt richtete Sky vermehrt Pop-Up-Channels ein, so gab es unter anderem monothematische Sender für Aliens, Superhelden sowie für die "Spider-Man"-Filme und die Streifen von Luc Besson.

Teilen