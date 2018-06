"Dark": Zweite Staffel der Netflix-Serie ab sofort im Dreh

© Stefan Erhard/Netflix

Nachdem "Dark" im Dezember kurz nach der Premiere bereits um eine zweite Staffel verlängert wurde, befindet sich diese nun im Dreh. Neben der Bekanntgabe der Cast-Neuzugänge hat Netflix außerdem die erste Seite des Drehbuchs veröffentlicht.



25.06.2018 - 09:00 Uhr von Kevin Hennings 25.06.2018 - 09:00 Uhr

Nachdem die erste deutsche Netflix-Serie "Dark" im vergangenen Dezember an den Start ging, dauerte es lediglich drei Wochen, bis auch eine zweite Staffel bestätigt wurde. Seit diesem Montag befindet sich diese in Berlin und Umgebung im Dreh. Wie bei den ersten zehn Folgen werden auch die acht neuen Episoden von Regisseur Baran bo Odar und Autorin Jantje Friese inszeniert, die dafür erneut mit den Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann zusammenarbeiten. Als neue Schauspieler wurden Sylvester Groth ("Inglourious Basterds"), Winfried Glatzeder ("Tatort") und Sandra Borgmann ("Baader Meinhof Komplex") angekündigt.

Die erste Staffel von "Dark" spielte in der fiktiven deutsche Kleinstadt Winden, in der sich jeder Bewohner beim Namen kennt. Doch als eines Tages zwei Kinder einfach so verschwinden, hat niemand einen Anhaltspunkt, was mit ihnen geschehen sein konnte. Im Zentrum stehen dabei vier Familien, die auf mysteriöse Weise verbunden zu sein scheinen. Auch Zeitreise spielt eine Rolle.

Wie es in der zweiten Staffel genau weiter geht, wurde bisher noch nicht näher beleuchtet. Da Hauptfigur Jonas Kahnwald (Louis Hoffmann) am Ende der Folge “Alpha und Omega” jedoch im postapokalyptischen Jahr 2052 landet, dürfte die Geschichte vor allem dort anknüpfen. Laut der ersten Drehbuchseite, die Netflix bereits zur Veröffentlichung freigegeben hat, geht es jedoch erst einmal in das Jahr 1921, in das Zimmer eines gewissen Adam.

Einen Starttermin für die neuen Folgen hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Sollte sich der Streaminganbieter mit seinem jährlichen Ausstrahlungsturnus jedoch treu bleiben, darf mit einem Release im Dezember gerechnet werden. Durch den exklusiven Deal, den die beiden "Who Am I"-Schöpfer Baran bo Odar und Jantje Friese geschlossen haben, können sich Fans ihrer Arbeiten außerdem auf neue Projekte freuen, die in Zukunft von dem Duo auf Netflix folgen werden.

Teilen