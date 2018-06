Sky legt Partien für letzten WM-Vorrunden-Spieltag fest

© FIFA

Es geht im derzeitigen WM-Trubel fast ein bisschen unter, aber auch Sky zeigt ja bekanntlich einige Spiele aus Russland. Nun hat der Sender entschieden, welche Partien man am letzten Vorrunden-Spieltag übertragen wird.



25.06.2018 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2018 - 14:15 Uhr

25 WM-Spiele zeigt Sky insgesamt, alle werden von Wolff-Christoph Fuss kommentiert. Fuss ist damit der Kommentator im deutschen TV, der die meisten WM-Spiele begleitet. Neben allen Partien der deutschen Elf überträgt Sky in der Vorrunde auch immer das jeweilige Top-Spiel des Tages. Nun hat man bekanntgegeben, welche Spiele man am letzten Vorrunden-Spieltag überträgt.

Am heutigen Montag überträgt man das Spiel zwischen Iran und Portugal. Sky-Kunden, die Sky Q nutzen, können also Cristiano Ronaldo in Ultra HD sehen. Am Dienstag hat man sich für die Partie zwischen Nigeria und Argentinien entschieden. Am Mittwoch ist dann Deutschland gegen Südkorea zu sehen, am Donnerstag überträgt man das Match zwischen England und Belgien.

Neben dem Topspiel des Tages am dritten Gruppenspieltag zeigt Sky zudem vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli. Weil noch nicht feststeht, wer in der K.O.-Runde auf wen trifft, ist auch noch nicht bekannt, welche Spiele Sky hier überträgt. Diese Entscheidung soll dann kurzfristig im Anschluss an den letzten Gruppenspieltag bzw. nach den ersten beiden K.O.-Runden gefällt werden.

Weil die letzten Gruppenspiele bekanntlich zeitgleich angepfiffen werden, kommen in den nächsten Tagen auch ZDFinfo und One ins Spiel. ZDFinfo überträgt am Montag ab 16 Uhr die Partie zwischen Saudi-Arabien und Ägypten, im ZDF ist zeitgleich das Spiel Russland gegen Uruguay zu sehen. Abends duellieren sich Iran und Portugal im Hauptprogramm, während ZDFinfo Spanien gegen Marokko zeigt. Am Dienstag läuft nachmittags Dänemark gegen Frankreich im Ersten, während Stephan Schiffner sein WM-Debüt mit dem Spiel zwischen Australien und Peru bei One gibt. Abends folgt im Ersten das Spiel zwischen Nigeria und Argentinien, One setzt auf Island gegen Kroatien mit Eik Galley als Reporter.

Teilen