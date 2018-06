Will Smith und Marc Forster übernehmen Telepool

© Telepool

Interessante Übernahme: Schauspieler und Produzent Will Smith und Regisseur Marc Forster erwerben gemeinsam Telepool mit Sitz in München, die bislang in öffentlich-rechtlicher Hand war. Das Unternehmen soll zum Partner kommender Projekte von Smith und Forster werden.



26.06.2018 - 15:47 Uhr von Thomas Lückerath 26.06.2018 - 15:47 Uhr

BR, MDR, SWR Media Services und Telvetia S.A. (eine Tochtergesellschaft der SRG) verkaufen ihre gemeinsame Distributionstochter - und haben zwei Hollywood-Größen gefunden, die Telepool übernehmen. Künftig sind Schauspieler und Produzent Will Smith („Bad Boys“, „Das Streben nach Glück“, „Ali“, „Men in Black“, „I am Legend“) und Regisseur Marc Forster („Monster’s Ball“, „James Bond - Ein Quantum Trost“ und demnächst „Christopher Robin“) Gesellschafter des Unternehmens. Die Akquisition wurde vom The Smith Family Circle, das Family Office von Will und Jada Smith, sowie vom Schweizer Unternehmen Elysian Fields, zu dessen Gründern Marc Forster mit einer Gruppe Investoren gehört, durchgeführt.

„Marc und ich haben uns die Telepool genau angeschaut und ein Unternehmen entdeckt, das einen ausgezeichneten Ruf genießt und eine Menge Potential aufweist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und gemeinsam mit dem Team der Telepool darauf, einzigartige geschäftliche Gelegenheiten und neue Inhalte zu kreieren und das Geschäft strategisch weiter zu entwickeln“, erklärt Will Smith. Geschäftspartner Marc Forster ergänzt: „Ich kannte das Unternehmen als Deutsch-Schweizer schon lange bevor wir es mit Will und seiner Familie erworben haben. Ich glaube fest daran, dass Will und ich mit unserer gebündelten Kraft und unseren weltweiten Kontakten zum Unternehmenserfolg beitragen können. Es wird eine spannende Aufgabe.“Gegründet wurde Telepool im Jahr 1963. Das Kerngeschäft des Unternehemns war zuletzt der Vertrieb und die Vermarktung von Programmen in den Bereichen Kino, DVD, TV, Video on Demand und Games sowie Merchandising und die Lizenzierung von Verlagsrechten und Ausschnittrechten für die deutschsprachigen Länder. Darüber hinaus agiert die Gruppe als Weltvertrieb für Kinofilme und TV-Programme. Telepool unterhält Standorte in München, Zürich, Leipzig, Seesen und Los Angeles vertreten. Neuer CEO des Unternehmens seit dem 1. Juni ist André Druskeit, zuletzt CFO des Unternehmens. „Die neuen Eigentümer setzen sehr auf die Fortführung unseres Geschäftsmodells. Insofern bleiben auch die Geschäftsführungs-Positionen bei den Tochtergesellschaften und die sonstigen Führungsfunktionen vorerst unverändert. Darauf aufbauend freuen wir uns auf viele zusätzliche spannende Projekte mit Will, Marc und allen Geschäftspartnern“, erklärt Druskeit.Die Übernahme eröffne Will Smiths und James Lassiters bereits bestehender Produktionsfirma Overbrook Entertainment die Möglichkeit, ihre Film- und TV-Projekte zusammen mit der Telepool zu entwickeln und zu vertreiben. Overbrook bleibt jedoch ein unabhängiges Produktionsunternehmen, das weiterhin eigene Film- und TV-Inhalte entwickeln und produzieren wird. Smith ist darüber hinaus Miteigentümer von Westbrook Entertainment, dem Talent-Management- und Branding-Unternehmen sowie Produktionshaus für digitale Inhalte, das er und Jada Pinkett-Smith gemeinsam mit ihrem Partner Miguel Melendez 2016 gründeten. Auch 2dux², die Produktionsfirma von Marc Forster, die er gemeinsam mit Renee Wolfe betreibt, erhält die Option, Film- und TV-Projekte mit der Telepool zu entwickeln und zu vertreiben. 2dux² bleibt dabei ebenfalls komplett unabhängig.Telepool-Geschäftsführer André Druskeit: „Mit unseren bisherigen Gesellschaftern werden wir unsere Geschäftsbeziehungen in unveränderter Form fortsetzen. Sie haben zwar ihre Gesellschaftsanteile verkauft, aber ihre jeweiligen Rahmenverträge mit uns verlängert. Dafür sowie für ihre Unterstützung in den vergangenen Dekaden bedanke ich mich herzlich. Auch Dr. Thomas Weymar, der seit 31. Mai 2018 im Ruhestand ist, sei für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen 25 Jahren gedankt.“Stellvertretend für den bisherigen Gesellschafterkreis öffentlich-rechtlicher Anstalten erklärt Rudolf Matter, Direktor Schweizer Radio und Fernsehen sowie bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender der Telepool zum Ausstieg aus dem Unternehmen: „Die scheidenden Gesellschafter haben zusammen mit Zetra International AG, Zürich, die strategischen Optionen für Telepool sorgfältig geprüft. Wir freuen uns sehr, dass wir Telepool nach einem umfangreichen Evaluationsverfahren in die Hände der Investoren-Gruppe um Marc Forster und Will Smith geben können. Wir sind überzeugt, dass sich damit sowohl für das Unternehmen als auch die Mitarbeitenden interessante, neue Perspektiven ergeben werden.“ Über den Kaufpreis wurden bei der ARD-PK in Berlin am Dienstagnachmittag keine Angaben gemacht.