Auch die ARD sucht eine weibliche Fußball-Kommentatorin

Claudia Neumann kommentiert derzeit für das ZDF zahlreiche WM-Spiele. Ungeachtet der Tatsache, dass das in den sozialen Netzwerken teilweise für Unmut sorgt, hat nun auch der ARD-Sportkoordinator bestätigt, nach einer weiblichen Kommentatorin zu suchen.



26.06.2018 - 18:40 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2018 - 18:40 Uhr

Claudia Neumann ist die erste Frau, die Spiele einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im Fernsehen kommentiert. Allein die Tatsache, dass sie eine Frau ist, sorgt dabei bei einigen Fans für Unmut. Das ZDF nahm Neumann bereits gegen frauenfeindliche Kommentare in Schutz (DWDL.de berichtete). Ungeachtet dessen hat nun aber auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky angekündigt, auf der Suche nach einer weiblichen Fußball-Kommentatorin zu sein.

"Wir arbeiten daran, sehen aber an den zum Teil irrwitzigen und negativen Reaktionen, dass eine Frau als Kommentatorin sehr sicher sein muss, um mit dieser Situation umgehen zu können", sagte Balkausky nun gegenüber der dpa. Gleichzeitig lobte der ARD-Sportkoordinator die ZDF-Kollegen dafür, mit Neumann "eine Kommentatorin aufgebaut zu haben, die heute sehr gut in der Lage ist, ein WM-Turnier zu kommentieren".

Er sei zuversichtlich, so Balkausky weiter, die Lücke "mittelfristig" schließen zu können. "Grundsätzlich muss ich allerdings feststellen, dass nicht sehr viele Frauen den Weg als Kommentatorin gehen wollen, auch nicht in der großen ARD." Neben vielen Hass-Kommentaren gibt es inzwischen in den sozialen Netzwerken verstärkt auch Personen, die sich für Claudia Neumann stark machen. Einige davon fordern das ZDF derzeit mit Nachdruck dazu auf, Neumann das Finale kommentieren zu lassen.

