ProSieben holt "Younger" ab Mitte Juli ins Free-TV

Die US-Serie "Younger" findet in wenigen Wochen nach langer Zeit ihren Weg ins Free-TV. ProSieben wird die Serie immer mittwochs am späten Abend ausstrahlen. Bislang lief "Younger" nur im Pay-TV, in den USA startete gerade erst Staffel fünf.



27.06.2018 - 12:32 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2018 - 12:32 Uhr

Fans von "Sex and the City", aufgepasst. Ab dem 18. Juli zeigt ProSieben immer mittwochs ab 22:15 Uhr die Serie "Younger", diese stammt von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Starr, der auch die Idee zu "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place" hatte. Die erste Staffel von "Younger" umfasst zwölf Folgen, 36 Folgen in drei weiteren Staffeln liegen bereits vor. In den USA ist gerade erst die fünfte Staffel bei TV Land gestartet.

In Deutschland läuft "Younger" damit erstmals im Free-TV, bislang waren die ersten vier Staffeln nur im Pay-TV bei TNT Comedy zu sehen. Im Mittelpunkt der Serie steht die 40-jährige Liza (Sutton Foster), die sich zum Start der ersten Staffel unterstützt durch geschicktes Make-up und hippe Klamotten für 26 ausgibt und so ihren neuen Job ergattert. Tatsächlich scheint sie es geschafft zu haben. Doch ihre kleine Lüge sorgt natürlich auch für einige Probleme.

