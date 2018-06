Beatrice Egli moderiert Schlager-Kuppelei bei RTL

© SRF/BR/Sandra Ludewig

Die frühere "DSDS"-Gewinnerin Beatrice Egli hat einen neuen Job bei RTL: Für den Sender präsentiert sie demnächst die neue Kuppel-Sendung "Schlager sucht Liebe". Eglis Schlager-Kollegen sind darin auf der Suche nach Lebenspartnern.



27.06.2018 - 13:25 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2018 - 13:25 Uhr

Wer glaubt, man könnte die Kuppelsendungen im deutschen Fernsehen nicht noch weiterdrehen, liegt falsch. Bereits im April kündigte RTL unter dem Titel "Schlager sucht Liebe" ein neues Format an, in dem schwer vermittelbare Schlagerstars nach der großen Liebe suchen. Die Dreharbeiten für die neue Sendung starten am 30. Juni, das hat RTL nun bestätigt. Inzwischen steht auch fest, wer durch die Sendung führen wird.

Moderatorin von "Schlager sucht Liebe" wird Beatrice Egli, die selbst als Schlagersängerin unterwegs ist und 2013 "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat. Egli begleitet also den Weg ihrer Schlager-Kollegen, die nach neuen Lebenspartnern suchen. Auf die Suche begeben sich unter anderem Tim Toupet, Marry, Denny Fabian, Oliver Frank, Gerda Gabriel, Hütten-Helmut sowie Andi und Tom von NEON. Wann RTL die Kuppelsendung ausstrahlen wird, steht derzeit noch nicht fest.

