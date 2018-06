ARD & ZDF einigen sich auf Aufteilung der Achtelfinals

© FIFA

Am Samstag beginnen die Achtelfinalspiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt haben sich ARD und ZDF auf die Aufteilung der Partien verständigt. Das Erste macht den Anfang - unter anderem mit Frankreich gegen Argentinien.



28.06.2018 - 17:53 Uhr von Alexander Krei 28.06.2018 - 17:53 Uhr

ARD und ZDF haben sich über die Aufteilung der Achtelfinalspiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft verständigt. Der Plan sieht vor, dass die ARD am Samstag zum Zug kommt, wenn Frankreich und Argentinien sowie Uruguay und Portugal aufeinandertreffen. Das ZDF geht wiederum am Sonntag und Montag auf Sendung und zeigt unter anderem die Spiele zwischen Spanien und Gastgeber Russland sowie Brasilien und Mexiko. Am Dienstag übernimmt schließlich wieder die ARD.

Bei den Vermarktern von ARD und ZDF gibt man sich unterdessen auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft betont gelassen. "Die WM ist ein sportliches Großereignis durch und durch. Daran ändert auch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft nichts, so bedauerlich das für die Fans ist", sagte Uwe Esser, Geschäftsleitung TV bei ARD-Werbung Sales & Services, gegenüber "werben & verkaufen".

Beim ZDF Werbefernsehen geht man indes nicht davon aus, dass Marken das WM-Umfeld nun meiden werden. Mit guten Zuschauerzahlen wird zudem auch weiterhin gerechnet. "Selbst wenn es jetzt zu einem kleinen Abschwung bei den Quoten käme, wäre die WM für unsere Kunden noch immer ein Fest", so Thomas Wiggert, Sprecher des ZDF-Werbefernsehens.

Die Aufteilung der Achtelfinalspiele

Samstag, 30. Juni 2018: ARD

16:00 Uhr: Frankreich - Argentinien in Kazan

20:00 Uhr: Uruguay - Portugal in Sotschi

Sonntag, 1. Juli 2018: ZDF

16:00 Uhr: Spanien - Russland in Moskau

20:00 Uhr: Kroatien - Dänemark in Nischni Nowgorod

Montag, 2. Juli 2018: ZDF

16:00 Uhr: Brasilien - Mexiko in Samara

20:00 Uhr: N.N. - Japan in Rostow am Don

Dienstag, 3. Juli 2018: ARD

16:00 Uhr: Schweden - Schweiz in St. Petersburg

20:00 Uhr: Kolumben - N.N. in Moskau

