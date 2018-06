"Deception": Sat.1 zeigt neue US-Krimiserie nach der WM

© Warner Bros.

Ab Mitte Juli setzt Sat.1 donnerstags auf die amerikanische Krimiserie "Deception - Magie des Verbrechens", die in den USA nach nur einer Staffel schon wieder eingestellt worden ist. ProSieben setzt derweil "Grey's Anatomy" fort.



Sat.1 erhöht nach der Fußball-Weltmeisterschaft den Frische-Anteil und nimmt mit "Deception - Magie des Verbrechens" eine neue US-Krimiserie ins Programm. Los geht es am Donnerstag, den 19. Juli um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge - der Sender fährt somit die Dosis des Dauerbrenners "Criminal Minds" zurück, von dem aktuell lediglich Wiederholungen ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Cameron Black, der ein gefeierter Magier mit eigener Show in Las Vegas ist. Doch dann hängt jemand seinem Zwillingsbruder einen Unfall mit Todesfolge an und bringt ihn so ins Gefängnis. Cameron gibt die Show auf, um den Täter zu finden, der ebenfalls ein Magier sein muss. Als das FBI offenbar demselben Illusionisten auf den Leim geht, bietet Cameron der Behörde nicht ganz uneigennützig seine Dienste an.

Im Erfolgsfall kann Sat.1 allerdings nicht auf allzu viel Nachschub hoffen, denn der US-Sender ABC hat erst kürzlich entschieden, die Serie mit Jack Cutmore-Scott in der Hauptrolle nach nur einer Staffel einzustellen. Mehr als 13 Folgen sind nicht entstanden.

Auch ProSieben wird nach dem Ende der WM wieder frische Serienware ins Programm nehmen. Ab dem 18. Juli geht es mit der 14. Staffel von "Grey's Anatomy" weiter. Der Sender zeigt die US-Serie wie gehabt mittwochs um 20:15 Uhr. Die ersten Folgen der Staffel hatten ProSieben im Vorfeld der Weltmeisterschaft durchschnittlich mehr als elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. ProSieben Maxx hat derweil angekündigt, die US-Comedy "The Last Man on Earth" fortsetzen zu wollen. Gezeigt wird die Serie ab dem 18. Juli immer donnerstags um 21:35 Uhr.

