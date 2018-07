ProSieben zeigt bald "Grey’s"-Spin-Off "Station 19"

© ProSieben/Mitch Haaseth

In den USA ist das "Grey's Anatomy"-Spin-Off "Station 19" bereits um eine zweite Staffel verlängert worden, nun schafft es die Serie nach Deutschland. ProSieben zeigt die ersten zehn Folgen unter einem neuen Titel ab August.



02.07.2018 - 10:56 Uhr von Timo Niemeier 02.07.2018 - 10:56 Uhr

Die US-Serie "Station 19" kommt nach Deutschland, ProSieben wird das Spin-Off von "Grey’s Anatomy" hierzulande allerdings nicht unter diesem Titel ausstrahlen, sondern die Serie für den deutschen Markt in "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" umtaufen. Die erste, zehnteilige Staffel, ist ab dem 1. August immer mittwochs ab 21:15 Uhr zu sehen. Damit läuft "Seattle Firefighters" direkt im Anschluss an die Mutterserie, eine Stunde zuvor zeigt ProSieben wie gehabt "Grey’s Anatomy". Am späten Abend läuft dann "Younger", das ProSieben bereits zwei Wochen vorher startet.

In "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" geht es um Dr. Ben Warren (Jason George) aus dem Grey Sloan Memorial Krankenhaus, der seinen Arztkittel gegen einen Feuerwehr-Anzug der Seattle Firefighters tauscht. Doch auch in der Feuerwache dreht sich das Liebeskarussell: Lieutenant Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) ist eine knallharte Feuerwehrfrau. In Sachen Liebe steht sie allerdings zwischen den Stühlen: Eigentlich möchte sie ihren Kollegen Lieutenant Jack Gibson (Grey Damon) heiraten, aber Andy hat immer noch Gefühle für ihre Highschool-Liebe - den Polizisten Ryan Tanner (Alberto Frezza). Keine einfache Situation, denn Andy sieht beide Männer täglich.

In den USA war die erste Staffel von "Station 19" zwischen März und Mai 2018 bei ABC zu sehen, im Schnitt sahen mehr als fünf Millionen Menschen zu. Noch im Mai hatte der Sender die Serie von Erfolgsproduzentin Shonda Rhimes für eine zweite Staffel verlängert.

