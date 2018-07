"Mission Lecker": RTL II testet neuen Koch-Wettstreit

© RTL II

Ende des Monats nimmt RTL II das neue Koch-Format "Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" ins Programm. Ein Team aus Profiköchen tritt darin bei der Wild Food Challenge in den USA an - und darf die Zutaten nicht kaufen.



06.07.2018 - 10:36 Uhr von Alexander Krei 06.07.2018 - 10:36 Uhr

RTL II versucht sich noch in diesem Monat mit einem neuen Koch-Format- Unter dem Titel "Mission Lecker! Vier gegen den Rest der Welt" muss sich der Drei-Sternekoch Juan Amador zusammen seinen Teamköchen Timo Hinkelmann, Christian Senff und Verena Leister einer kulinarischen Challenge stellen. Es geht um die Teilnahme an der Local Wild Food Challenge auf Martha's Vineyard im US-Bundesstaats Massacusetts.

Die Besonderheit: Die teilnehmenden Teams dürfen sich ihre Gerichte zwar selbst überlegen, doch es kommt nur auf den Tisch, was in der Umgebung selbst gejagt, geangelt, gepflückt, erbettelt oder gesammelt wurde. Es darf zudem nichts dazugekauft werden. Produziert wird das Format, von dem zunächst nur eine Folge geplant ist, von GoodTimes. Die Ausstrahlung soll am Montag, den 23. Juli um 20:15 Uhr erfolgen.

Bei dem Wettbewerb treten Juan Amador und sein Team gegen 40 fast ausschließlich einheimische Konkurrenz-Teams an. Die einzelnen Gerichte werden von der Jury nach Geschmack, Präsentation, Aufwand und Zutatenvielfalt bewertet.

Teilen