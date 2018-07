ProSieben setzt "Mom" in wenigen Wochen fort

© 2017 Warner Bros.

Die fünfte Staffel der Chuck-Lorre-Serie "Mom" schafft es bald ins deutsche Free-TV: ProSieben zeigt die neuen Folgen demnächst immer am Montagabend. Erneut schiebt man die Serie aber auf einen der hinteren Sendeplätze ab.



07.07.2018 - 10:44 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2018 - 10:44 Uhr

Die vierte Staffel von "Mom" hat bei ProSieben eigentlich gute Quoten geholt, im Schnitt wurden 10,3 Prozent gemessen. Das war aber wohl nur möglich, weil die Folgen immer erst ab 23:10 Uhr liefen - und so belässt es ProSieben nun bei dieser Strategie. Ab dem 23. Juli sind die neuen Episoden der fünften Staffel beim Sender zu sehen, erneut beginnt man erst zu später Stunde. Und weil drei Folgen am Stück eingeplant sind, müssen die Fans bis nach Mitternacht wach bleiben, um alles zu sehen.

"Mom" startet damit übrigens an dem Tag, an dem auch "The Middle" zurück ins Programm kehrt. ProSieben hatte die Serie aufgrund der WM ja gestrichen, künftig ist sie wieder nach einer Folge von "The Big Bang Theory" ab 20:45 Uhr zu sehen. Zwischen "The Middle" und "Mom" setzt ProSieben wie gehabt auf Wiederholungen von Sheldon & Co.

Darüber hinaus hat auch kabel eins frisches Programm angekündigt. Ab dem 24. Juli zeigt man immer dienstags ab 23:20 Uhr "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens". Dabei handelt es sich aber nicht um seine Serie, sondern um eine Doku-Reihe aus den USA. In den zwölf Folgen der Reihe, die immer im Doppelpack gezeigt werden, geht es um Aliens und die Frage, ob diese die Erde schon seit Anbeginn unserer Zeitrechnung besuchen und wenn ja, welche Auswirkungen das hat.

Teilen