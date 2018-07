Staffel sechs: Sat.1 setzt "Elementary" Ende Juli fort

© CBS

Die sechste Staffel der Serie "Elementary" ist erst seit April in den USA bei CBS zu sehen, Ende des Monats geht es mit den neuen Folgen schon in Sat.1 weiter. Wie gehabt laufen die Episoden am späten Donnerstagabend.



09.07.2018 - 10:46 Uhr von Timo Niemeier 09.07.2018 - 10:46 Uhr

Sat.1 hat eine Ausstrahlung der neuen Folgen der sechsten "Elementary"-Staffel in Aussicht gestellt. Am 26. Juli soll die Serie zurück ins Programm kehren, die frischen Episoden sind dann immer donnerstags ab 23:10 Uhr zu sehen. Auf diesem Sendeplatz zeigte Sat.1 zuletzt auch die fünfte Staffel, wirklich gute Quoten waren allerdings nur selten drin.

In der Auftaktfolge der neuen Staffel wird Sammy Olivetti eines nachts in seinem Wohnzimmer ermordet, das komplett mit Folie abgedeckt ist. Sammys Ex-Freundin Sophie meldet ihn als vermisst, zudem ist online ein Sexvideo aufgetaucht, das Sammy einst von ihr gemacht hat. Sherlock und Joan beginnen zu ermitteln. Dann wird dem Detektiv plötzlich eine enorme Geldsumme angeboten, wenn er nicht weiter recherchiert. Wem liegt so viel daran, den Mord zu vertuschen und Sophie bloßzustellen? Neu mit dabei ist Desmond Harrington, der in der sechsten Staffel eine Hauptrolle übernimmt. Darüber hinaus wurde "Elementary" bereits um eine siebte Staffel verlängert.

