Partnersender-Chefin Constanze Gilles hat Sky verlassen

Constanze Gilles, die sich seit 2009 als Vice President um die Partnersender bei Sky Deutschland gekümmert hat, hat das Pay-TV-Unternehmen verlassen. Zuletzt war das Partnersender-Portfolio Stück für Stück ausgedünnt worden.



09.07.2018 - 18:09 Uhr von Uwe Mantel 09.07.2018 - 18:09 Uhr

Constanze Gilles und Sky Deutschland gehen getrennte Wege. Einen entsprechenden Bericht von Daniel Häuser bei "Clap" bestätigte das Unternehmen gegenüber DWDL.de. Gilles hatte sich als Vice President schon seit 2009 bei Sky Deutschland um die Partnersender gekümmert. Eine direkte Nachfolgerin gibt es auf diesem Posten nicht. Die im Bereich Partnersender tätigen Mitarbeiter berichten künftig direkt an Thomas Henkel. Als Executive Vice President fällt seit Anfang 2017 auch das Partner Channel Management in seinen Verantwortungsbereich.

Das passt durchaus ins Bild der letzten beiden Jahre: Im gleichen Maße, in dem Sky die Investitionen in eigene Produktionen wie Serien und Entertainment-Shows ausgebaut hat, wurde die Zahl der Partnersender seither Stück für Stück ausgedünnt. Die Liste der von der Sky-Plattform verschwundenen Sender ist lang und reicht beispielsweise von den Pay-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe über den Sony-Sender AXN, den MGM Channel, Goldstar TV und den Sport1-Ableger Sport1+ bis zu den Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland, die nur noch bis zur kommenden Woche via Sky verbreitet werden. Auch in den Verhandlungen zwischen Sky und Discovery wurde die rigidere Linie von Sky deutlich. Auch wenn man bei Sky weiterhin die Bedeutung der Partnersender betont: Inzwischen schaut man offenbar deutlich genauer hin, wie viel sie der Sky-Plattform zu welchen Kosten bringen.

