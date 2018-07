RTLplus dehnt Gerichtsshows bis 20:15 Uhr aus

© RTL

Ab Ende des Monats ändert RTLplus den Ablauf seines Tagesprogramms und verlängert die erfolgreiche Gerichtsshow-Schiene bis zum Beginn der Primetime. Einzig am Nachmittag wird dem Genre eine knapp zweistündige Pause gegönnt.



18.07.2018 - 17:36 Uhr von Alexander Krei 18.07.2018 - 17:36 Uhr

Weil die Vorabend-Quoten weiterhin nicht zufriedenstellend sind, schraubt RTLplus mal wieder an seinem Programm und hat sich jetzt dazu durchgerungen, die Gerichtsshow-Schiene bis 20:15 Uhr auszudehen. Eine Programmänderung sieht vor, dass künftig montags bis freitags ab 17:45 Uhr drei Wiederholungen von "Das Strafgericht" zu sehen sind. Los geht es am 30. Juni.

Die bislang um 19:20 Uhr ausgestrahlte Makler-Doku "mieten, kaufen, wohnen" wird im Zuge dessen allerdings nicht aus dem Programm genommen, sondern ist fortan schon um 16:00 Uhr zu sehen - und zwar mit gleich zwei Folgen am Stück. Das Gerichtsshow-Programm wird somit also um knapp zwei Stunden unterbrochen. Für "Staatsanwalt Posch ermittelt" ist dagegen kein Platz mehr, Wiederholungen der Scripted Reality finden sich nun nur noch in den frühen Morgenstunden.

Um die einst mit großen Ambitionen gestarteten Gameshow-Neuauflagen bleibt es auch weiterhin still. Aktuell strahlt RTLplus ausschließlich Wiederholungen aus - wer diese sehen möchte, muss mittlerweile aber bis nach Mitternacht wach bleiben.

