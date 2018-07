RTL II schickt "Echt Familie" in die zweite Staffel

© RTL II

Ab Anfang August begleitet RTL II wieder den Alltag prominenter Familien. In der zweiten Staffel sind unter anderem Ex-"Bachelor" Christian Tews, Sarah Lombardi und die Zarrellas mit dabei. Diesmal ist die Sendung aber deutlich später zu sehen.



19.07.2018 - 16:08 Uhr von Alexander Krei 19.07.2018 - 16:08 Uhr

Nachdem RTL II lange Erfolge feierte mit Promi-Dokusoaps wie "Die Geissens" oder die vetrschiedenen Sendungen mit Daniela Katzenberger, entwickelte der Sender im vergangenen Jahr ein Format-Gefäß, in dem es um mehrere prominente Familien geht. Ein berauschender Quoten-Erfolg war das allerdings nicht - auch im Schnitt kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam die erste Staffel. Das reichte allerdings schon für eine eine Fortsetzung.

Und so wird "Echt Familie - Das sind wir" am 6. August mit neuen Folgen zurückkehren. Diese werden montags um 22:15 Uhr bei RTL II zu sehen sein und damit zwei Stunden später als zuletzt. In der zweiten Staffel wird Ex-"Bachelor" Christian Tews innerhalb kurzer Zeit zum Patchwork-Vater, die italienische Großfamilie Zarrella möchte erneut in der Gastroszene durchstarten und Sänger Mike Leon Grosch will sein Leben nach zwei Herzinfarkten endlich wieder in den Griff bekommen.

Auch Sarah Lombardi, Anne Wünsche sowie das "Bauer sucht Frau"-Paar Narumol und Josef sind mit dabei. Produziert wird die Dokusoap von Joker Productions.

