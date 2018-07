"One Strange Rock": ZDFinfo erwirbt Reihe mit Will Smith

© obs/National Geographic/Axelle/Bauer-Griffin

Im März feierte die aufwendige Doku-Reihe "One Strange Rock" mit Will Smith als Moderator ihre globale TV-Premiere bei National Geographic. Nun hat sich ZDFinfo die Free-TV-Rechte gesichert. Gedreht wurde für die Reihe in 45 Ländern auf sechs Kontinenten.



20.07.2018 - 12:23 Uhr von Alexander Krei 20.07.2018 - 12:23 Uhr

ZDFinfo wird Anfang Januar 2019 die Doku-Reihe "One Strange Rock" mit Will Smith als Presenter ins Programm nehmen. Der Sender hat sich die entsprechenden Free-TV-Rechte an der zehnteiligen Produktion von National Geographic gesichert. "One Strange Rock" erzählt die Geschichte der Erde und erklärt, was den blauen Planeten so besonders macht. Acht Astronauten schildern, wie sie die Erde aus dem All erlebt haben.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauern diesen faszinierenden Einblick in die Geschichte unseres Planeten anbieten können - das ist Wissensfernsehen der Extraklasse: informativ, unterhaltsam, sehenswert", sagte ZDFinfo-Chef Robert Bachem.

Für Sendung wurde in 45 Ländern auf sechs Kontinenten sowie im Weltall gedreht. Will Smith führt als Moderator durch die Reihe. Die Serie stammt aus der Feder des Oscar-nominierten Filmemachers Darren Aronofsky ("mother!", "Black Swan", "Requiem for a Dream") und der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Produzentin Jane Root ("America: The Story of Us", "Die 80er - Ein Jahrzehnt verändert die Welt").

