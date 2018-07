DWDL-Rundfunkrat: Senioren, Charts und Supermodels

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Im ZDF begeben sich sechs Senioren zusammen mit Steven Gätjen auf Weltreise, RTL II sucht nach neuen "Curvy Supermodels" und Oliver Geissen feiert das Jubiläum der "Chart Show". Was die kommende TV-Woche sonst noch zu bieten hat...



22.07.2018



Dienstag, 22:45 Uhr, ZDF

Unter dem Titel "Mit 80 Jahren um die Welt" begleitet das ZDF sechs ältere Menschen auf einer Reise in ferne Länder. Die bisherigen Ziele waren Südafrika, Dubai, Indien, Mongolei und Vietnam. In jeder Folge erfüllt sich zudem für je einen der Teilnehmer ein persönlicher Wunsch. Ende April hatte das ZDF die Dreharbeiten abgebrochen, nachdem ein 80-jähriger Kandidat in Thailand an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben war - auch das wird im Rahmen der Sendung thematisiert. Als Reiseleiter fungiert Steven Gätjen.

Produktion: Talpa Germany



Montag, 21:45 Uhr, Das Erste

Es ist ein Wissenschaftsskandal, der uns alle betrifft. In den vergangenen Jahren hat sich eine akademische Scheinwelt entwickelt: Zunehmend werden schlechte oder sogar gefälschte Studien mit dem Anschein von Wissenschaftlichkeit versehen, der die Öffentlichkeit in die Irre führt. In einer investigativen Recherche decken die Reporter den global organisierten Betrug mit der Wissenschaft auf und zeigen, welche gefährlichen Konsequenzen diese Machenschaften für Gesellschaft und Wissenschaft haben.



Produktion: NDR



Donnerstag, 20:15 Uhr, RTL II

Auch zur dritten Staffel gibt es wieder Änderungen in der Jury der RTL-II-Castingshow. Während neben Angelina Kirsch auch Jana Ina Zarrella weiterhin der Jury angehören wird, werden Peyman Amin und Carlo Castro künftig nicht mehr dabei sein. Dafür sind zwei Neuzugänge mit an Bord: Jan Kralitschka und Oliver Tienken werden künftig über die kurvigen Models urteilen. Kralitschka kennt man vor allem von RTL - dort war er 2013 nämlich der "Bachelor". Tienken ist Tanzweltmeister und arbeitet als Coach, Choreograph und Model.

Produktion: Tresor TV



Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Als im Mai 2003 die erste Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" ausgestrahlt wurde, hätte man vermutlich auch bei RTL nicht daran gedacht, dass die Musikshow auch 15 Jahre später noch existiert. Und auch wenn der Privatsender die Dosis inzwischen kräftig reduziert hat, so kehrt Moderator Oliver Geissen doch zumindest vereinzelt mit neuen Ausgaben ins Programm zurück. Das Jubiläum wird unter anderem mit Verona Pooth, Wolfgang Bahro und den Lochis gefeiert.

Produktion: i&u TV



Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Provokativ und mit zum Teil beißendem Humor kommt die neue HBO-Serie daher: Patriarch Logan Roy (Brian Cox) kontrolliert eines der größten Medien- und Entertainment-Konglomerate der Welt. An seinem 80. Geburtstag schockt Logan seine Familie mit der Ankündigung, dass er die Führung von Waystar/Royco keinesfalls abgeben, sondern auf unbestimmte Zeit weitermachen will. Für Kendall (Jeremy Strong), den ältesten Sohn aus zweiter Ehe, ein schwerer Schlag, hat er doch damit gerechnet, der sichere Nachfolger zu sein. Obendrein steht er mitten in Verhandlungen zur Übernahme eines digitalen Medienunternehmens.

Produktion: Gary Sanchez Productions u.a.

