One sichert sich australische Arztserie "The Heart Guy"

Der ARD-Spartensender One hat sich Serien-Nachschub gesichert und wird nach DWDL.de-Informationen ab September die australische Arztserie "The Heart Guy" zeigen. Darüber hinaus feiert auch die zehnte Staffel von "Doctor Who" ihre Free-TV-Premiere.



24.07.2018 - 19:51 Uhr von Alexander Krei 24.07.2018 - 19:51 Uhr

Nachdem "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" in der Vergangenheit für gute Quoten sorgte, hat sich One jetzt die Rechte an einer weiteren australischen Serie gesichert. Wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll "The Heart Guy" im Herbst erstmals im Free-TV zu sehen sein. Es handelt sich dabei um eine australische Arztserie über einen ebenso charmanten wie begnadeten Herzchirurgen, der wegen seines Lebenswandels vom Krankenhaus in Sydney in sein Heimatdorf Whyhope strafversetzt wird.

One zeigt "The Heart Guy" ab dem 3. September jeweils montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen aus. Gesendet werden gleich die ersten beiden Staffeln, die jeweils zehn Folgen umfassen. Aktuell setzt One am Montagabend noch auf Spielfilme. Im vergangenen Jahr war die Serie, die im Original übrigens unter dem Titel "Doctor Doctor" läuft, schon beim Pay-TV-Sender Sky 1 zu sehen. Im Erfolgsfall kann sich One übrigens schon mal auf Nachschub einstellen: Eine dritte Staffel wurde vom australischen Fernsehsender Nine bereits in Auftrag gegeben. Nach "Rush" ist es bereits die zweite, an deren Hauptcast sowohl Rodger Corser als auch Nicole da Silva mitwirken.

Unterdessen gibt es auch gute Nachrichten für Fans von "Doctor Who": Die zehnte Staffel - zugleich die letzte mit Hauptdarsteller Peter Capaldi - wird ab dem 4. September immer dienstags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Die Ausstrahlung beginnt mit einem Christmas-Special-Doppelpack der neunten und zehnten Staffel. Letzteres leitet die zwölf Folgen der zehnten Staffel ein, die dann wöchentlich im Doppelpack gesendet wird.

