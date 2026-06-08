Es war keine ganz einfache Staffel für "Kitchen Impossible" in diesem Jahr: Tim Mälzer wollte kürzertreten und war daher nur bei der Hälfte der Folgen an Bord, was sich - mit Ausnahme der rein weiblich besetzten Team-Edition - in geringeren Quoten niederschlug. Zum Abschied war Mälzer nun in der "Best Friends"-Edition im Wettstreit mit Matthias Diether und Anton Schmaus noch einmal zu sehen, was für einen gelungenen Abschluss dieser Staffel sorgte.

So kletterte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals in dieser Staffel auf zweistellige Werte: 11,4 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe erreicht. Bei den 14- bis 59-Jährigen gelang das zwar nicht, 8,8 Prozent Marktanteil sind aber auch hier ein Bestwert. Insgesamt schauten im Schnitt 0,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 4,6 Prozent Marktanteil entsprach. Nur zum Staffelauftakt im April, als die TV-Nutzung insgesamt auch höher war, waren noch ein paar Menschen mehr dabei.

Das Staffelfinale stand auch bei der Kabel-Eins-Doku "Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten wo andere Urlaub machen" auf dem Programm - und auch dort gab es nach einer insgesamt eher ernüchternd gelaufenen Staffel zum Abschied eine Erholung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf den bisherigen Bestwert von 4,1 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren allerdings trotzdem nur 2,6 Prozent drin. Insgesamt schauten 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Danach lief es auch für "Yes, we camp!" mit 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen besser als zuletzt, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 3,0 Prozent. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier eine Woche vor dem Staffelabschluss auf 0,47 Millionen. "Abenteuer Leben am Sonntag" holte danach ncoh 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Für RTL war es nach dem starken Sport-Nachmittag und -Vorabend ein solider Abend: 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für "The Expendables 4", der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 10,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. ProSieben kam mit "Gladiator II" auf im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 9,1 Prozent (14-49) und 7,4 Prozent (14-59). Sat.1 konnte da nicht mithalten: "You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen" kam nicht über Marktanteile von 4,2 Prozent (14-49) bzw. 3,7 Prozent (14-59) hinaus, die Gesamt-Reichweite lag bei nur 0,42 Millionen. Damit lag man insgesamt sogar noch hinter RTLzwei, wo der Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" 0,45 Millionen Menschen erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil allerdings nur bei 3,0 Prozent, 3,5 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Vorn lag bei Jung und Alt in der Primetime wie sonntags üblich ohnehin der "Tatort", trotz Wiederholung. 4,45 Millionen Krimi-Fans interessierten sich für einen alten Borowski-Fall, die Marktanteile lagen bei 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum, 18,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF setzte "Ein Sommer auf Elba" dagegen und hielt sich mit im Schnitt 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei guten 14,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;