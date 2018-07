Disney Channel schickt "Beni Challenge" in 2. Staffel

© Disney Channel

Anfang des Jahres wechselte Benedikt Weber, der bis dahin für Super RTL vor der Kamera stand, zum Konkurrenten Disney Channel. Das hat sich für Disney ausgezahlt: Die "Beni Challenge" lief so gut, dass sie im Herbst fortgesetzt wird.



25.07.2018 - 12:21 Uhr von Uwe Mantel

Die Verpflichtung von Benedikt Weber vom Konkurrenten Super RTL hat sich für den Disney Channel bezahlt gemacht. Im April ging dessen neue Sendung "Die Beni Challenge" an den Start und hat in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-jährigen Kinder im Schnitt einen Marktanteil von 17,7 Prozent erreicht, in der Spitze sogar bis zu 29,6 Prozent. Kein Wunder also, dass man nun eine zweite Staffel für den Herbst bestellt hat.

Senderchef Thorsten Braun: "Mit 'Die Beni Challenge' haben wir eindeutig den Nerv unserer jungen Zielgruppe getroffen. Wir haben bis dato schon über 1000 neue, kreative und spannende Ideen für Beni zugeschickt bekommen, und damit unsere Fans einige davon schon bald im Fernsehen sehen können, werden wir direkt zehn neue Folgen produzieren, die bereits ab Herbst im Disney Channel ausgestrahlt werden. Wir freuen uns auf viele neue Herausforderungen für unseren Moderator Benedikt Weber und sind genauso gespannt wie die Zuschauer auf deren Lösung."

