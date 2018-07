"Big Brother": Sat.1 fischt weiter im RTL-Universum

© SAT.1

Die neue Bewohner-Riege von "Promi Big Brother" dürfte vor allem RTL-Zuschauern bekannt sein. Jetzt hat die "Bild"-Zeitung einen weiteren Kandidaten für die Sat.1-Show genannt - dieser war zuletzt bei "Bachelor in Paradise" zu sehen.



25.07.2018 - 14:57 Uhr von Alexander Krei 25.07.2018 - 14:57 Uhr

In weniger als einem Monat beginnt die sechste Staffel von "Promi Big Brother" in Sat.1. Doch während sich der Sender bislang bezüglich der Kandidaten noch in Schweigen hüllt, nennt die "Bild"-Zeitung jetzt weitere Bewohner. Man muss allerdings bisweilen tief im Realityshow-Lexikon blättern, um eine Verbindung zu ihrem Namen aufzubauen.

So ist laut "Bild" auch Johannes Haller dabei, der einst als Kandidat in der RTL-Show "Die Bachelorette" zu sehen war und jüngst auch bei "Bachelor in Paradise" mitwirkte. Zuletzt hatte das Blatt bereits über eine mögliche Teilnahme von "DSDS"-Vorjahressieger Alphonoso Williams berichtet. Zudem ist Sophia Vegas mit dabei, die einst auch schon im Dschungelcamp mitwirkte - damals aber noch als Sophia Wollersheim.

Unterdessen wird auch Ex-"Bachelor" Daniel Völz als Kandidat bei "Promi Big Brother" gehandelt. Ob sie alle tatsächlich dabei sind, lässt sich ab dem 17. August um 20:15 Uhr bei Sat.1 überprüfen.

