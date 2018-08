Sixx bringt "The Originals" ab September zu Ende

© Warner Bros. Entertainment

Die letzte Staffel der US-Serie "The Originals" steht bevor: Sixx wird die noch ausstehenden Folgen ab September im Rahmen seiner "Mystery Night" zeigen. Dann gibt's auch ein Wiedersehen mit "iZombie" und "The Magicians".



02.08.2018 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 11:20 Uhr

"Vampire Diaries" ist bereits Geschichte und auch der Ableger "The Originals" geht dem Ende entgehen. Der Frauensender Sixx wird die fünfte und letzte Staffel der Serie im Rahmen seiner Mystery-Night ab dem 20. September jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. In den noch ausstehenden 13 Folgen soll die Geschichte der Mikaelson-Brüder zu Ende erzählt werden.

Im Zuge des Abschieds kommt es übrigens noch einmal zu einem Wiedersehen, denn auch "Vampire Diaries"-Darstellerin Caroline Forbes taucht im Finale von "The Originals" als Caroline auf.

Im Anschluss an "The Originals" nimmt Sixx darüber hinaus weitere Mysteryserien ins Programm: So meldet sich die Dramedy "iZombie" mit Schauspielerin Rose McIver in der Hauptrolle auf dem Donnerstags-Sendeplatz um 21:15 Uhr zurück. Es handelt sich um die vierte Staffel der Serie. Um 22:05 Uhr folgt dann auch noch die dritte Staffel von "The Magicians". Gut für Fans: Eine vierte Staffel wurde vom US-Sender Syfy bereits bestellt.

