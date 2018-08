kabel eins wiederholt "Lethal Weapon" von Anfang an

© 2016 Warner Bros.

In Sat.1 sind die Quoten von "Lethal Weapon" zuletzt stark zurückgegangen, nun wandert die Serie vorerst zu kabel eins. Dort wird sie noch einmal von Anfang an wiederholt. Was das für Staffel drei bedeutet, ist derzeit aber noch unklar.



04.08.2018 - 10:41 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2018 - 10:41 Uhr

kabel eins hat angekündigt, die Serie "Lethal Weapon" noch einmal von Anfang an zu wiederholen. Der Sendeplatz ist dabei durchaus prominent: Los geht’s am Samstag, den 18. August um 20:15 Uhr. kabel eins setzt auf eine Folge, um 21:15 Uhr startet an diesem Tag noch einmal die dritte Staffel von "Hawaii Five-0".

Marktanteils-Trend: Lethal Weapon



Die ersten beiden Staffeln von "Lethal Weapon" liefen 2017 und 2018 noch bei Sat.1 am Montagabend. Während der erste Durchlauf noch auf fast 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, sah es für die neuen Folgen in diesem Jahr deutlich schlechter aus. Im Schnitt wurden nur 7,4 Prozent gemessen. Die Ausstrahlung bei kabel eins könnte nun auch ein Testlauf sein, wie die Serie beim kleineren Sender funktioniert. Eventuell könnte dann auch die Free-TV-Premiere der dritten Staffel zu kabel eins wandern, das ist derzeit aber noch nicht entschieden.

Darüber hinaus hat kabel eins auch eine kleine Änderung für den späten Donnerstagabend angekündigt. Ab dem 23. August wird auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr nämlich das "K1 Magazin" zu sehen sein. Die Sendung läuft damit im Anschluss an die neue Doku-Reihe "Unser Kiosk", die eine Woche zuvor startet. Bislang war das Magazin stets am späten Dienstagabend nach den Eigenproduktionen zu sehen, dort setzt kabel eins nach dem Ende von "Die Klinik" aber erst einmal auf Filme.

Teilen